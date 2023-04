Empleado de preparatoria admite haber golpeado a estudiante, indica declaración jurada

Texas - Un empleado de una preparatoria de Dallas ISD admitió haber golpeado a un estudiante, según declaración jurada.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril de 2023en la Justin F. Kimball High School localizada en el 3606 S Westmoreland Rd en Dallas.

Del documento se desprende que las autoridades revisaron el video de un celular donde se ve cuando Marcel Brooks de 31 años fue visto golpear en varias ocasiones a la víctima de 17 años. Se describe que el hombre golpeó con el puño cerrado y hasta uno de estos impactó el rostro del estudiante.

Acto seguido, el menor cayó al suelo y hasta sus espejuelos también terminaron en el suelo. El estudiante trató de levantarse, pero la pelea continuó. Luego cuando se pudo levantar se podía apreciar que estaba aturdido en un estado inconsciente.

El Oficial C. Roberts habló con el estudiante y éste dijo que no sabe qué pasó y no se acuerda. El agente le mostró el video, pero el joven volvió a decir que no recordaba. Roberts pudo apreciar que el estudiante tenía una pequeña raspadura en el tope de la cabeza y tenía un tono rojizo.

Del documento también se desprende que la madre del menor lo llevó al hospital, el Detetctive Rodríguez habló con ellos y dijeron que quería tomar acción legal contra el sospechoso.

Mientras que Brooks dijo en su entrevista cuando estuvo detenido que golpeó al menor.

La investigación, basada en evidencia presentada determinó que el empleado cometió los hechos.

HABLA DALLAS ISD

En una comunicación escrita indicaron que "nuestro trabajo como educadores es proveer un ambiente educativo seguro donde los estudiantes puedan aprender, crecer y sobresalir. Las acciones captadas en el video no refleja ese compromiso y Dallas ISD no tolerará este tipo de comportamiento. Hemos tomado medidas rápidas y responsabilizaremos a todas las partes involucradas en este grave delito, con todo el peso de la ley".

