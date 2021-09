Acto heroico: así una maestra reacciona al ver auto fuera de control frente a estudiantes

NUEVA JERSEY - Una valiente maestra de salud y educación física de una escuela secundaria de Linden, Nueva Jersey, se convirtió en héroe tras correr a un vehículo en movimiento y sin conductor que se dirigía hacia un grupo de estudiantes reunidos afuera del plantel escolar en su primer día de clases de esta semana.

Valerie Tauriello, de la escuela secundaria Soehl en Linden, estaba afuera en el horario de regreso el miércoles cuando un padre saltó de un automóvil para entregar el iPad olvidado de un estudiante.

El vehículo no estaba en posición de estacionamiento y comenzó a rodar hacia una acera donde estaban parados los estudiantes, dicen las autoridades. El padre no estaba cerca del auto.

"Así que pensé que soy la única que puede llegar a este auto en este momento", dijo Tauriello.

Tauriello, quien también es la entrenadora principal de softbol de la escuela secundaria Linden, dijo que su entrenamiento atlético comenzó, a pesar del hecho de que llevaba una bota en el pie por una vieja lesión que estaba mal.

"Sé que no puedo correr tan rápido, así que al principio estaba un poco congelada", dijo Tauriello. "Pero yo estaba como, 'Dios mío, tengo que detener este auto o lastimará a alguien'".

“Fue muy difícil subirse a un automóvil en movimiento. Nunca me di cuenta de que sería una tarea difícil ", agregó." Al principio, realmente no podía entrar porque el auto se movía más rápido de lo que esperaba. Así que corrí un poco más rápido, me monté y lo puse en estacionamiento ".

Las cámaras de seguridad de la escuela capturaron todo el calvario y mostraron lo rápido que sucedió.

Antes de entrar en acción, Tauriello dice que le gritó a otro maestro, Frank Hasenauer, que sacara a los estudiantes del camino.

“Grité: '¡Muevan a los niños! ¡No hay nadie en ese auto, tienes que mover a los niños! ", recordó Tauriello. Ella dice que Hasenauer les dijo a los estudiantes que se movieran y" ahí fue cuando corrí".

Tauriello le dio crédito a la paraprofesional Deborah Okun por señalar el automóvil en movimiento en primer lugar mientras Tauriello observaba al padre correr hacia la escuela con el iPad.

"Me alegro de que todos estén bien", dijo. "Pudo haber sido malo".

La directora de la escuela secundaria Soehl, Gwendolyn Long, elogió efusivamente a Tauriello, quien dice que piensa en la seguridad de los estudiantes primero, como si fueran sus propios hijos.

“No dudó en arriesgar su vida para salvar a nuestros estudiantes”, dijo Long. “En cuestión de segundos, le informó al padre de lo que estaba pasando, le informó al personal que sacaran a los niños del camino y luego pensó lo suficiente como para arriesgar su vida, porque podría haberse lesionado. Esta es la persona que es, y esto es todos los días con la Sra. Tauriello".

No se reportaron heridos en el incidente del miércoles.

