“Necesito saber quién le hizo esto a mi hijo, quién le dio sin parar”. Con estas palabras, Vivian Blanco, la madre de Anthony Jaimes, pide justicia e información que le ayude a encontrar al conductor que mortalmente atropelló al joven de 19 años y escapó sin prestarle ayuda.

Anthony fue atropellado en Orlando, cuando hacía conexión de un bus a otro, de camino a su casa en el sur de Florida.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Sosteniendo un retrato de su hijo, la mujer dijo que su venía de camino a su casa en Miami desde Tallahassee y tuvo que coger un bus en una conexión en Orlando.

Pero algo sucedió y no pudo tomar ese pasaje porque -según su madre- "en esa conexión perdió su teléfono y no lo dejan adentro del autobús".

Vivian Blanco dijo que su hijo fue visto en cámaras de vigilancia en la estación de autobuses, sin su equipaje ni su patineta, el 1ero de abril. Habló con él por videollamada, pero luego no supo más de su hijo, y al día siguiente lo reportó como desaparecido.

Casi una semana después, “tuve que identificar a mi hijo después de 6 días. Me dijeron que ese mismo día, el 2 de abril, hubo un hit and run, y que un carro le dio a mi hijo en un impacto fatal”, alega la madre.

Durante todo este tiempo la señora Blanco compartió videos en redes sociales pidiendo ayuda para encontrar a Anthony y publicó fotografías en las zonas cercanas a la estación de buses, para que le ayudaran a dar con el paradero de su hijo.

El conductor huyó del lugar, a pesar de que la menor quedó tendida en el piso.

Vivian Blanco cuenta que “los oficiales no oían, me decían que probablemente estaba en una parte cerca de esa estación de autobús que es bien conocida por ser una área social de drogas y salidas. Me decían que era un joven y yo una madre que no sabía lo que hacían los jóvenes”.

Ahora Vivian Blanco clama por justicia pero además está pidiendo "cambios para Orlando y la policía, cambios para las comunicaciones porque no hay comunicación y no están oyendo la situación lo grave que está”.