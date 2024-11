Los hermanos Menéndez tendrán audiencia en Los Ángeles el lunes: sortearán asientos para el público

LOS ÁNGELES - Se espera que la solicitud de los hermanos Menéndez de impugnar la validez de sus condenas por asesinato se escuche en un tribunal de Van Nuys el lunes por la mañana.

Erik y Lyle Menéndez están cumpliendo condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos con escopeta de sus padres en 1989 en Beverly Hills, y en un procedimiento legal separado solicitaron que se reduzcan sus condenas.

La audiencia del lunes abordará la petición de los hermanos de 2023 de un recurso de hábeas corpus, que afirma que sus condenas y sentencias de prisión son inconstitucionales a la luz de lo que afirman es evidencia recién descubierta de que ambos fueron víctimas de abuso sexual infantil por parte de su padre, José Menéndez.

La petición de hábeas corpus presentada por los hermanos dice que se les prohibió injustamente testificar sobre el supuesto abuso en su segundo juicio, cuando fueron condenados y sentenciados.

No está claro si los hermanos, que ahora tienen más de 50 años, asistirán a la audiencia en persona en el juzgado de Van Nuys o si se unirán de forma remota desde su prisión de San Diego.

El público podrá asistir a la audiencia del lunes, aunque habrá asientos limitados.

El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles llevará a cabo una lotería pública para 16 asientos entre las 9:00 a.m. y 9:30 a.m. del lunes desde el juzgado de Van Nuys West, después de que se distribuyan los boletos entre las 8:00 a.m. y 9:00 a.m.

Esto es lo que debes saber para participar en la lotería:

Los boletos ganadores no son transferibles.

Los ganadores de la lotería deben llegar a tiempo al inicio de la audiencia a las 10:30 a.m.

No se permite tomar fotografías, videos ni grabaciones en la sala del tribunal.

Los teléfonos celulares deben estar apagados y guardados.

No se permitirá comer, beber ni masticar chicle.

Se programó una audiencia por separado para el 11 de diciembre, pero podría retrasarse para abordar la solicitud de los hermanos de ser sentenciados nuevamente a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. De concederse, los haría inmediatamente elegibles para una audiencia de libertad condicional y una posible liberación.

El fiscal de distrito saliente del condado de Los Ángeles, George Gascón, anunció el mes pasado que apoya la solicitud de nueva sentencia, pero el fiscal electo Nathan Hochman, que habrá prestado juramento en el cargo el 2 de diciembre, dijo a nuestra estación hermana NBCLA que necesitará tiempo para revisar el caso antes de tomar una decisión sobre cómo proceder.

Otros funcionarios familiarizados con los procedimientos dijeron que había una buena posibilidad de que la audiencia de nueva sentencia se retrasara.