Sin pasaporte ni visa: polizón logra viajar en avión desde Europa a California, según autoridades

Una denuncia penal presentada contra un hombre que voló de Dinamarca a Los Ángeles sin pasaporte, visa o boleto de avión proporciona detalles sobre una extraña serie de eventos durante y después del vuelo.

Sergey Ochigava, que según las autoridades es de Rusia, llegó el 4 de noviembre alrededor de la 1 p.m. al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en un vuelo de Scandinavian Airlines que despegó de Copenhague.

En el puesto de control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en LAX, los oficiales descubrieron que Ochigava no figuraba como pasajero en lista de embarque de vuelo.

Le pidieron su pasaporte, que Ochigava no pudo proporcionar, y mintió a los funcionarios diciendo que lo había dejado en el avión, según la denuncia penal.

El servicio de atención al cliente intentó recuperar sus documentos, pero CBP no pudo encontrar documentación de que Ochigava tenía un vuelo a Estados Unidos. Según el supervisor de CBP, Ochigava debería haber estado en su sistema si tenía una reserva para un vuelo.

No se recuperó ningún pasaporte, pero los funcionarios encontraron una identificación rusa e israelí entre sus pertenencias personales.

Ochigava dijo a los oficiales que tenía un doctorado en Economía y Mercadeo y trabajó como economista en Rusia hace mucho tiempo.

Cuando se le preguntó cómo abordó el vuelo, afirmó que no había dormido durante tres días y que estaba confundido acerca de lo que estaba pasando. Ochigava declaró que no recordaba cómo subió al avión en Copenhague y no explicó qué estaba haciendo en Dinamarca, dijeron las autoridades.

Los miembros de la tripulación del vuelo SK 931 observaron al polizón mientras deambulaba por el avión durante el viaje. Según la tripulación del vuelo, Ochigava pidió dos comidas durante cada servicio de comida e incluso intentó comer chocolate que pertenecía a los miembros de la tripulación.

Un gerente de estación de Scandinavian Airlines confirmó que no estaba en la lista de embarque y, cuando se hizo un recuento, había un “ uno más” en la carga de pasajeros a bordo del SK 931.

El polizón de 46 años está bajo custodia federal y se espera que comparezca ante el tribunal el 26 de diciembre.