“Oye voces, habla con los árboles”: madre de acusado de agresión sexual pide ayuda para su hijo

La madre de un acusado de agresión sexual en Long Beach, California, asegura que su hijo no estaba bien de sus facultades mentales cuando atacó a la mujer mientras caminaba por una calle de esa ciudad.

Las cámaras captaron el momento en que Miguel Ávila, de 30 años, presuntamente se le acercó a la mujer por detrás, se bajó la cremallera del pantalón y le subió la falda. La mujer cayó al suelo tras el aparente intento de Ávila.

El incidente ocurrió el 20 de octubre, alrededor de las 2:00 p.m.

Ávila se declaró no culpable de los cargos que enfrenta: un delito grave de agresión con la intención de cometer un delito sexual forzado y un delito menor de agresión sexual.

Deberá regresar a la sala del tribunal de Long Beach el 14 de noviembre, cuando se programará una audiencia para determinar si existen pruebas suficientes para que pueda ser juzgado.

Sin embargo, su madre alega que Ávila padece de esquizofrenia y le suplica a las autoridades tomar en cuenta su condición mental

“Él oye voces, habla con los árboles, con todo”, dijo su progenitora, Rosa Figueroa. “Yo tenía un pescado grande, me lo mató porque decía que lo corría, que el pescado le decía que se fuera”, agregó la mujer.

En un inicio, la fiscalía de Los Ángeles le imputó dos cargos menores por agresión.

Pero la víctima denunció públicamente que las consecuencias debían ser mayores, y la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles informó que interrogaría a un nuevo testigo y le sumó un cargo severo.

Su madre rechaza que su hijo deba terminar tras las rejas.

“No estoy de acuerdo con lo que hizo. Le pido disculpas a la persona que asustó”, indicó Figueroa.

“Pero está enfermo y necesita ayuda. Le pido a la jueza que le dé dos a tres años en un centro de rehabilitación bajo llave, que no se pueda escapar”, sentenció.

Figueroa explicó que Ávila ha estado internado en centros de salud mental y que abusa de las drogas. Dijo que estudió mecánica de aviones, pero que desde hace cinco años le pidió retirarse de su casa.

Por otro lado, la mujer que sufrió el acoso sexual cree que si el acusado queda libre, podría terminar violando a alguien.

“Yo quiero ayuda para mi hijo, no que lo dejen en libertad”, afirmó Figueroa. “Porque puede matar a alguien, o me lo mata la policía, o me mata a mí”, expresó.

La víctima de la agresión no quiso emitir comentario alguno sobre las declaraciones de Rosa Figueroa.