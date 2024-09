En el listado de las “Mejores universidades” para 2025, ¿cuáles están?

CHICAGO - La 40.ª edición del informe anual del U.S. News & World Report, publicado el martes, clasificó a casi 1,500 colegios y universidades utilizando 17 criterios de clasificación y ponderaciones, dijeron los editores, que incluyen tasas de graduación, deuda de los prestatarios, recursos financieros, evaluación de pares, salarios de los profesores, entre otros.

Según los editores, la fórmula de clasificación de este año fue casi la misma que la utilizada para 2024, que vio importantes cambios metodológicos. Puedes encontrar una descripción más detallada de cómo se clasificaron las universidades aquí.

Si bien las cinco mejores escuelas de la lista podían encontrarse en cualquiera de las costas, la Universidad Northwestern en el suburbio de Evanston apareció en la lista en el puesto número 6, en un empate cuádruple con la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, la Universidad Duke en Durham y el Instituto de Tecnología de California en Pasadena.

En la clasificación del año pasado, la Universidad Northwestern quedó en el puesto número 9.

En un empate con la Universidad de Cornell, la Universidad de Chicago se ubicó en el puesto número 11, subiendo del puesto número 12 que ocupó el año pasado. Notre Dame, en South Bend, Indiana, empató en el puesto número 18 con la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, y la Universidad Rice en Houston, Texas.

Otras dos universidades del Medio Oeste llegaron al Top 25, con la Universidad de Michigan Ann Arbor y la Universidad de Washington en St. Louis formando parte de un triple empate por el puesto número 21.

Los editores también publicaron una lista de universidades que fueron "Mejores en Movilidad Social" tanto para las escuelas de artes liberales como para las universidades nacionales, que midieron qué tan bien las escuelas graduaron a los estudiantes económicamente desfavorecidos. Lake Forest College, una universidad de artes liberales en el suburbio de Lake Forest, empató con Spelman College en Atlanta, Georgia, en el primer puesto de esa lista.

Las 25 mejores escuelas del informe de "Mejores universidades" para 2025

No. 1: Princeton University - Princeton, New Jersey

No. 2: Massachusetts Institute of Technology - Cambridge, Massachusetts

No. 3: Harvard University - Cambridge, Massachusetts

No. 4: Stanford University - Stanford, California

No. 5: Yale University - New Haven, Connecticut

No. 6 - (cuatro empatadas): California Institute of Technology - Pasadena, California; Duke University - Durham, North Carolina; Johns Hopkins University - Baltimore, Maryland, y Northwestern University - Evanston, Illinois

No. 10: University of Pennsylvania - Philadelphia, Pennsylvania

No. 11 - (doble empate): Cornell University - Ithaca, New York, y University of Chicago - Chicago, Illinois

No. 13 - (doble empate): Brown University - Providence, Rhode Island, y Columbia University - New York, New York

No. 15 - (doble empate): Dartmouth College - Hanover, New Hampshire, y University of California, Los Angeles - Los Angeles, California

No. 17: University of California, Berkeley - Berkeley, California

No. 18 - (triple empate): Rice University - Houston, Texas; University of Notre Dame - South Bend, Indiana, y Vanderbilt University - Nashville, Tennessee

No. 21 - (triple empate): Carnegie Mellon University - Pittsburgh, Pennsylvania; University of Michigan, Ann Arbor - Ann Arbor, Michigan, y Washington University in St. Louis -- St. Louis, Missouri

No. 24 - (doble empate): Emory University -- Atlanta, Georgia; Georgetown University - Washington, D.C., y University of Virginia, Charlottesville, Virginia

Debido a los empates, no hubo ninguna universidad en el puesto 25. La siguiente universidad que apareció fue la Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill en el lugar 27.

Puedes encontrar el informe completo y la lista de escuelas aquí.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.

