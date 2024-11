¡Qué suerte! Le piden trabajar en su día libre y se gana la lotería

Trabajar en su día libre resultó ser uno de suerte para una mujer del sur de California que compró un boleto Scratchers después de su turno y ganó $1 millón.

Rebecca González, una empleada de Walmart en City of Industry, dijo que recibió una llamada de último momento para trabajar en su día libre, que era un día festivo.

González dijo que después de su turno, compró un juego Single Double Triple de $10 de la máquina.

"Había planeado comprar uno en mi descanso, pero había tanta gente que me olvidé por completo. No recordé que iba a comprar un Scratchers hasta que me fui por la noche y pasé por las máquinas", dijo González a la Lotería de California. "¡No lo podía creer!"

González contó que la única persona con la que compartió la buena noticia fue el gerente que le había pedido que trabajara hasta tarde. "No lo podía creer".

González dijo que planea saldar su deuda y comprar una nueva casa para ella y su esposo. También planea seguir trabajando.

Walmart recibirá un bono de $5,000 por vender el boleto ganador.