¿Fiesta de 15 años a la vista? Así puedes evitar el impacto financiero

Todo padre de familia quiere que la fiesta de quince años de su hija sea inolvidable, y a pesar de que esta celebración es un evento muy costoso, existen maneras de aminorar el golpe financiero.

Según un experto, la clave es planear con tiempo.

Desde el vestido, hasta los zapatos, los accesorios, el estilista, la comida y las bebidas, el mariachi, y el salón de fiestas, cuando uno suma todos los costos que conlleva realizar una fiesta de quince años, la cuenta puede desbordarse rápidamente

"Mucha gente no sabe cuánto va a gastar un año o unos meses antes y uno se apura, pues no tiene tanto. Y a veces la gente saca tarjetas de crédito y están pagando como de 12 a 24% de interés, porque no tiene un plan para ahorrar para el futuro”, dijo Antonio Alva, asesor financiero de Northwestern Financial.

Para evitar deudas, Alva recomienda hacer un presupuesto con años de anticipación y consultar con familiares que podrían ayudar con algunos de los gastos, pero todos deben estar de acuerdo.

Es clave tener un presupuesto de lo que va a gastar. Por ejemplo, si va a gastar $5,000 en el salón, $1,000 en zapatos, ropa, lo que sea o $10,000 en bebidas, es importante tener en cuenta todos los gastos y tener un plan en qué mes y año va a pagar esas cosas.

Alva explicó que las bodas y las fiestas de quince son las dos celebraciones más caras para los hispanos y pueden costar decenas de miles de dólares, por lo que es importante entender y decidir si su presupuesto le permite tener una fiesta grande o pequeña. Compare precios y encuentre uno adecuado a su bolsillo.

“[Obtenga] tres ‘quotes’ (presupuestos) del salón y para ver qué es más económico de los tres, en vez de elegir el primero que le gusta”, agregó Alva.

Cuando escoja el mejor entienda lo que incluye el contrato, algunos piden un adelanto de hasta 20%.

Si quiere usar tarjeta de crédito para pagar, primero busque alguna que ofrezca un periodo de entre 12 a 18 meses sin intereses. También, pregunte si el salón ofrece descuentos por pagar en efectivo, pero asegúrese de revisar la política de reembolsos.

“Es importante ver cuál es el último día que puede cancelar ese contrato si la quinceañera no va a pasar también”, dijo Alva.

Sepa qué está incluido en el contrato, y pregunte si es flexible y puede agregar o eliminar algunos servicios para ajustar el precio.

"Es importante conocer el contrato, porque a veces la gente sabes que no quiero comida de salón. Yo quiero traer mi propio taquero, mis propias bebidas, lo que sea para que sea más económico, pues entonces es importante conocer el contrato”, dijo Alva.

Y cuando se trata de la música, asegúrese de dejar por escrito cuanto tiempo tocará una banda o el DJ, para que no le cobren horas extras ya estando en plena fiesta.

Lo importante es que, cuando finalmente llegue el día de la fiesta, usted pueda respirar tranquilo, sabiendo que no se quedará con una deuda impagable, o que genere tantos intereses que termine pagando el doble o más de lo que costó celebrar el cumpleaños de su princesa.