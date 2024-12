Juez de Texas rechaza la venta de Infowars de Alex Jones a The Onion

HOUSTON — Un juez federal de Texas rechazó la venta en una subasta de Infowars, de Alex Jones, al medio satírico The Onion y calificó la puja por la plataforma de teorías conspirativas como defectuosa, así como la cantidad de dinero que iban a recibir las familias de las víctimas del tiroteo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook.

La decisión del martes en la noche es una victoria para Jones, cuya web Infowars se puso a la venta como parte de su caso de bancarrota luego de que los tribunales lo condenaron a pagar casi $1,500 millones por calificar falsamente como un engaño a uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Estados Unidos. Las familias de las víctimas de Sandy Hook habían apoyado la oferta de The Onion.

Tras una audiencia de dos días en Houston, el juez de bancarrota de Estados Unidos Christopher Lopez dijo que no aprobaría la venta debido a preocupaciones por la transparencia en la subasta. Esto abre el camino para que, al menos por ahora, Jones conserve Infowars, con sede en Austin, Texas. The Onion había planeado expulsar a Jones y relanzar la web en enero como una parodia. “Estamos profundamente decepcionados con la decisión de hoy, pero The Onion continuará buscando una resolución que ayude a las familias de Sandy Hook a recibir un resultado positivo por el horror que soportaron”, publicó en redes sociales Ben Collins, director general de la empresa matriz de The Onion, Global Tetrahedron, el martes por la noche.

Lopez citó problemas —pero no irregularidades— en el proceso de la subasta. Dijo que no creía que los involucrados en la puja actuaran de mala fe y que todos “pusieron lo mejor de sí mismos e intentaron jugar dentro de las reglas”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

El magistrado agregó que no quería otra subasta y dejó en manos del fideicomisario que supervisó la puja determinar cuáles serían los próximos pasos.

The Onion ofreció $1.75 millones en efectivo y otros incentivos por los activos de Infowars en la subasta. First United American Companies, que administra una web en nombre de Jones que vende suplementos nutricionales, ofreció $3.5 millones.

Las ofertas fueron por una fracción del dinero que se ha ordenado que Jones pague tras las demandas de difamación presentadas por familiares de las víctimas del tiroteo en Connecticut y Texas. Lopez afirmó que el resultado de la subasta “dejó mucho dinero sobre la mesa” para las familias.

“Hay que arañar y conseguir todo lo que se pueda para ellos”, afirmó el juez.

Christopher Mattei, un abogado de las familias de Sandy Hook que demandaron a Jones en Connecticut, dijo que estaban decepcionados con el fallo del juez.

“Estas familias, que han perseverado a través de innumerables retrasos y obstáculos, siguen siendo tan resilientes y decididas como siempre para hacer que Alex Jones y sus negocios corruptos rindan cuentas por el daño que ha causado”, dijo Mattei en un comunicado. “Esta decisión no cambia el hecho de que, pronto, Alex Jones comenzará a pagar su deuda a estas familias y continuará haciéndolo durante el tiempo que sea necesario”.

Jones, que no asistió a las vistas, regresó a su programa el martes por la noche para celebrar el fallo del juez, calificando la subasta de “ridícula” y “fraudulenta”.

Aunque la oferta en efectivo de The Onion era menor que la de First United American, también incluía la promesa de muchas de las familias de Sandy Hook de renunciar a $750,000 de los ingresos de la subasta que les correspondían y dárselos a otros acreedores, proporcionándoles más dinero del que recibirían con la propuesta de First United American.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.