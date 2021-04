Juego virtual de ”Comercio de Esclavos” desata polémica en una preparatoria en Texas

Un grupo de padres de familia del distrito escolar de Aledo (al oeste de Dallas) denuncian que las autoridades no ha hecho lo suficiente después de que se descubrió un juego en línea, en el que los estudiantes de noveno grado eran "traficantes de esclavos" en referencia a los estudiante negros y etiquetaron el chat grupal como "comercio de esclavos", granja "N" y subasta "N".

Los estudiantes se comunicaban en Snapchat y jugaban a un "juego" que ponía precios a los alumnos de color en la escuela y los "comercializaban".

"Me enferma desde el punto de vista, '¿Quiénes se creen que son? ¿Qué les da derecho a pensar que pueden hacerle eso a otra persona?'", Dijo Mark Grubbs, padre de tres exalumnos de Aledo ISD.

En el juego, un estudiante valía $ 100, mientras que otro valía solo $ 1, porque a los estudiantes no les gustaba su cabello.

"Honestamente, no me sorprendió la comunidad en la que vivimos", dijo Ella Bullock, una madre cuyos hijos estudiante en este distrito.

A un estudiante le dolió lo suficiente como para decírselo a los líderes escolares e incluso publicarlo en línea.

Las autoridades escolares enviaron una nota a casa a todos los padres, explicando que los estudiantes fueron disciplinados. Sin embargo, algunos padres estaban molestos con la forma en que se escribió la nota, ya que ni una sola vez usó la palabra racismo. Usaron "acoso cibernético".

"Llamarlo acoso cibernético en lugar de llamarlo racismo. Esa es la parte que realmente me molesta", dijo Grubbs.

"Suaviza el golpe para aquellos que pueden sentirse incómodos con la conversación sobre el racismo", dijo por su parte Amber Leeper, una exmaestra de secundaria que vio capturas de pantalla del juego.

En línea, alguien le dijo al miembro de la junta escolar Forrest Collins que era un crimen de odio, no que los niños fueran niños. Él respondió que estaba de acuerdo al 100%.

La superintendente Susan Bohn emitió una nueva declaración que decía que el racismo y el odio no tenían cabida en el distrito y que se estaban asegurando de que los estudiantes de color se sintieran amados.

"Todavía estoy un poco decepcionada con el correo electrónico, no llega a llamarlo discurso de odio", dijo Bullock, quien agregó que ama a Aledo ISD, pero es necesario que ocurran cambios importantes con respecto al racismo.

Grubbs dijo que el problema es más grande que este caso y sacó a sus tres hijos del distrito.

"Mucho racismo. Mi hijo fue llamado por su nombre y lo que no y llegó al punto en que no le importaba pelear y eso no me sentó bien a mí ya mi esposa", dijo.

Los padres ya están planeando presentarse en la reunión de la junta escolar de Aledo el próximo lunes para exigir un plan más sólido para abordar el racismo.

Los CDC indicaron que el racismo es un sistema, que consta de estructuras, políticas, prácticas y normas, que asigna valor y determina oportunidades según la apariencia de las personas o el color de su piel. Esto da lugar a condiciones que benefician injustamente a algunos y perjudican a otros en toda la sociedad. Agregan que el racismo, tanto interpersonal como estructural, afecta negativamente la salud mental y física de millones de personas, impidiéndoles alcanzar su más alto nivel de salud y, en consecuencia, afectando la salud de EEUU.