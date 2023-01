Joven que intentó asesinar con un machete a policías en Times Square enfrenta una serie de cargos relacionadas con el terrorismo

NUEVA YORK -- El adolescente de Maine acusado de intentar asesinar a agentes de la Policía de Nueva York en un ataque con machete en la víspera de Año Nuevo cerca de Times Square en medio de una multitud de juerguistas fue acusado de una serie de cargos relacionados con el terrorismo, dijo la oficina del fiscal de distrito.

Trevor Bickford fue acusado el viernes de cargos de terrorismo que incluyen intento de asesinato, asalto y asalto agravado contra un oficial de policía, según el fiscal de distrito de Manhattan. En total, Bickford enfrenta 18 cargos en su contra por el presunto ataque del 31 de diciembre contra tres policías a los que se acercó en la Octava Avenida entre las calles 51 y 52 poco después de las 10 p.m.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

"Estamos agradecidos por nuestros oficiales de Policía de Nueva York que arriesgan sus vidas todos los días para mantenernos a salvo, así como por nuestros socios de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo. Todos los ojos están puestos en Times Square en la víspera de Año Nuevo y estos cargos reflejan la gravedad de esta supuesta amenaza a la seguridad de nuestra ciudad y de nuestros oficiales", dijo el fiscal de distrito Alvin Bragg.

Altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley describieron al joven de 19 años como un "extremista violento de cosecha propia" que intentó llevar a cabo el asalto con un cuchillo grande en una noche en que las calles del centro de la ciudad están abarrotadas. Bickford recibió un disparo en el hombro en medio del caos que siguió. Permaneció hospitalizado bajo la custodia del Departamento de Corrección en los días posteriores al presunto incidente, y se espera que sea procesado en la Corte Suprema el 1 de febrero.

Los abogados defensores de The Legal Aid Society solicitaron a principios de semana que Bickford fuera liberado bajo su responsabilidad, diciendo que la policía lo interrogó durante días sin la presencia de un abogado y señalando su falta de antecedentes penales. Legal Aid dijo que había estado "languideciendo bajo la custodia de la Policía de Nueva York durante casi cuatro días a pesar de un requisito judicial bien establecido de que se lleve a cabo una lectura de cargos dentro de las 24 horas posteriores al arresto".

Según Lisa Nicholas, asistente del fiscal de distrito, Bickford supuestamente hizo declaraciones en las que se implicaba a sí mismo en el ataque y dijo que esperó intencionalmente hasta el momento en que un oficial estaba aislado, lejos de los civiles, para atacar. Después de que supuestamente dejó caer el cuchillo, Nicholas dijo que Bickford indicó que quería agarrar el arma de otro oficial para matar a otras personas, pero no pudo sacar el arma de la funda.

“Quería matar a un oficial uniformado. Vi al oficial y esperé hasta que estuvo solo. Dije 'Allauh Akbar'. Me acerqué y lo golpeé en la cabeza con un kukri. Cargué contra otro oficial, pero se me cayó el cuchillo y traté de agarrar el arma del oficial de policía, pero no pude”, supuestamente dijo Bickford a los detectives.

Nicholas también argumentó que representa un "riesgo de fuga significativo", y le dijo a la corte que Bickford indicó que tenía la intención de viajar por los Estados Unidos después de salir de la Ciudad de Nueva York y que había comprado un boleto de Amtrak a Miami. Nicholas dijo que Bickford al principio indicó que quería viajar internacionalmente, pero decidió venir a Nueva York para llevar a cabo la "yihad".

Supuestamente también dijo que consideraba objetivos a todos los funcionarios del gobierno porque no podían ser musulmanes debido al apoyo del gobierno de los Estados Unidos a Israel.

“Dijo que apuntó específicamente al oficial de policía uniformado porque un oficial es un hombre uniformado con un arma y, a menudo, en el ejército son objetivos para el acusado”, agregó Nicholas cuando solicitó formalmente la prisión preventiva.

Rafael Pujols con los detalles de una investigación como posible ataque terrorista.

Altos funcionarios informados sobre el ataque describieron a Bickford a principios de esta semana como un "extremista violento local motivado en parte por el extremismo salafista". Dijeron que después de su arresto, dijo que se había radicalizado a sí mismo y que había convertido sus creencias hace unos tres o cuatro meses, dijeron las autoridades.

Bickford consideró recientemente a Nueva York como un objetivo, alegan los funcionarios, y decidió seguir adelante con el ataque una vez que llegó a la ciudad después de tomar un tren Amtrak desde Boston el 29 de diciembre, según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se alojó en un hotel en Bowery, dijeron altos funcionarios de la policía, y es posible que haya pasado un tiempo antes del ataque en Queens.

Los investigadores encontraron algunas de sus pertenencias en Forest Park el lunes por la mañana.

Los tres oficiales a los que se acusa de atacar a Bickford fueron dados de alta del hospital a la mañana siguiente.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Keechant Sewell, dijo que dos de los policías sufrieron golpes en la cabeza. Un veterano de ocho años sufrió una laceración en la cabeza y un recién graduado de la academia de policía sufrió una fractura de cráneo, dijo.

Los investigadores han dicho que creen que Bickford actuó solo. Planearon buscar más evidencia en su casa de Maine en la ciudad de Wells. Los vecinos que conocían al sospechoso y su familia le dijeron a NBC Boston que estaban sorprendidos por las acusaciones.

La Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI está ayudando en la investigación.

Este incidente sigue a otros ataques de tipo terrorista de lobos solitarios contra oficiales de la Policía de Nueva York. En 2014, un hombre radicalizado atacó a tres oficiales con un hacha sin previo aviso en Queens. Y hace dos años, un hombre apuñaló a un oficial de Brooklyn en el cuello antes de robar su arma y usarla para disparar a los oficiales que respondieron en otro ataque de lobo solitario inspirado por los yihadistas.

Desde el 11 de septiembre, ha habido al menos 10 ataques de tipo terrorista contra oficiales uniformados con cuchillos.

El alcalde Eric Adams elogió el trabajo de los oficiales y la planificación de seguridad del departamento de policía que se dedicó a asegurar el área alrededor de Times Square después del ataque.

“Esos oficiales dispararon una ronda. La preocupación por la seguridad de todos estaba allí, inmediatamente terminaron la amenaza. Una ronda y volvieron a proteger a la gente de esta ciudad”, dijo Adams.