“No puedo votar por esto”: senador Manchin da duro golpe al plan de gasto social de Biden

WASHINGTON El senador demócrata Joe Manchin dijo el domingo que no puede respaldar un proyecto de ley de seguridad social de $2 billones, lo que representa un golpe potencialmente fatal a la legislación insignia del presidente Joe Biden.

Manchin dijo a "Fox News Sunday" que siempre ha dejado en claro que tenía reservas sobre la legislación y que ahora, después de cinco meses y medio de discusiones y negociaciones, "no puedo votar para continuar con esta legislación".

El senador de West Virginia citó una multitud de factores que pesan sobre la economía y el daño potencial que vio al impulsar el proyecto de ley "gigantesco", como la inflación persistente, una deuda creciente y la última amenaza de la variante Ómicron.

“Cuando tienes estas cosas viniendo hacia ti como están ahora, siempre he dicho esto… si no puedo ir a casa y explicárselo a la gente de West Virginia, no puedo votar por ello", dijo.

“Intenté todo lo humanamente posible. No puedo hacerlo”, dijo. “Este es un no a esta legislación. He intentado todo lo que sé hacer".

Horas después, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, emitió un comunicado en el que asegura que los comentarios de Manchin en FOX "están en desacuerdo con sus discusiones de esta semana con el presidente, con el personal de la Casa Blanca y con sus propias declaraciones públicas".

"El martes de esta semana, el senador Manchin vino a la Casa Blanca y presentó al presidente, en persona, directamente, un esquema escrito para un proyecto de ley de Build Back Better que tenía el mismo tamaño y alcance que el marco del presidente, y cubría muchos de las mismas prioridades", agrega Psaki.

La secretaria de prensa dijo además que un grupo de expertos emitió hace días un reporte que afirma que la ley "prácticamente no tendrá impacto sobre la inflación en el corto plazo y, en el largo plazo, las políticas que incluye aliviarán las presiones inflacionarias".

"El plan está totalmente pagado, es el gran proyecto de ley más responsable fiscalmente que el Congreso ha considerado en años y reduce el déficit a largo plazo", indica el comunicado.

La semana pasada, Biden casi reconoció que las negociaciones sobre su amplio paquete de política interna probablemente se extenderían para el nuevo año en medio de la oposición inquebrantable de Manchin. Pero el presidente había insistido en que Manchin reiteró su apoyo a un marco que el senador, la Casa Blanca y otros demócratas habían acordado para el proyecto de ley insignia.

El domingo, Manchin dejó en claro que esas eran las palabras de Biden, no las suyas.