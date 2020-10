IRS designa plazo final para alentar a estadounidenses a solicitar cheque de ayuda

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha designado el 10 de noviembre como "Día Nacional de Registro de EIP", una campaña destinada a servir como un impulso final para alentar a aquellos que en general no presentan una declaración de impuestos para registrarse y recibir un Pago de Impacto Económico (EIP, o más comúnmente, cheque de estímulo).

El "Día Nacional de Registro de EIP" contará con el apoyo de grupos asociados del IRS dentro y fuera de la comunidad tributaria, en especial con organizaciones que trabajan con comunidades de bajos ingresos cuyo primer idioma no es el inglés.

El IRS también planea un impulso especial en las redes sociales para respaldar la campaña de registro final en varios idiomas. Puede seguir las últimas notificaciones del IRS en Twitter @IRSNews, en Facebook @IRS y en Instagram @IRSNews.

El objetivo es informar a los estadounidenses sobre la fecha límite del 21 de noviembre. El mes pasado, el IRS extendió la fecha límite para registrarse para solicitar el cheque de estímulo. Esta nueva fecha otorga cinco semanas más después de la fecha límite anterior del 15 de octubre.

El IRS ha enviado hasta ahora casi 9 millones de cartas a personas que cumplen los requisitos para recibir los cheques de $ 1,200 pero que en general no presentan una declaración de impuestos. Esas personas han sido identificadas como posibles destinatarios de cheques en base a un análisis interno, como los Formularios W-2, 1099 y otras declaraciones de terceros que se envían al IRS cada año. Por lo general, se trata de estadounidenses que tienen un ingreso anual de $ 24,400 o menos para parejas casadas y $ 12,200 o menos para personas solteras.

La carta, denominada como Aviso 1444-A del IRS, advierte a los no declarantes que deben registrarse en IRS.gov antes de la fecha límite para recibir un cheque antes de fin de año. De no hacerlo, tendrá que esperar hasta el próximo año y reclamar el crédito en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2020 (la que presentará en 2021) para recibir un cheque.

CÓMO REGISTRARSE PARA OBTENER UN CHEQUE DE ESTÍMULO

Simplemente haga clic en el sitio web del IRS y use la herramienta No declarantes. Puede acelerar la llegada de su cheque al elegir la opción de recibir mediante depósito directo. Si no opta por el depósito directo, recibirá un cheque en papel por correo postal.

Si no puede usar la herramienta o no tiene acceso adecuado a Internet, puede presentar una declaración de impuestos federales sobre la renta para 2019 ante el IRS incluso si recibe ingresos no sujetos a impuestos o no gana suficiente dinero como para tener que presentar una declaración de impuestos. El IRS alienta a los contribuyentes a presentar su declaración de impuestos de forma electrónica a través de su preparador de impuestos gratis Free File del IRS.

Pero debe presentar la declaración pronto, puesto que la herramienta no estará disponible después del 21 de noviembre.

Si está ansioso por recibir su cheque, podrá monitorear su progreso. A partir de dos semanas después de que se registre, puede rastrear el estado de su pago mediante la herramienta Get My Payment, disponible en IRS.gov.