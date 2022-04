Rusia libera a un veterano de la Marina de EEUU en un intercambio de prisioneros

WASHINGTON - Rusia y Estados Unidos realizaron un dramático intercambio de prisioneros el miércoles, entre un veterano de la Marina estadounidense que estaba detenido en Moscú y un traficante de drogas convicto que cumplía una larga sentencia en una prisión en EEUU, según un oficial del gobierno de EEUU y el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

El acuerdo, que llegó como una sorpresa, hubiera sido notable aún en tiempos de paz, pero fue extraordinario mientras la invasión de Rusia en Ucrania ha puesto a las relaciones entre ambos países en su punto más bajo.

TREVOR REED CUMPLÍA UNA CONDENA DE NUEVE AÑOS EN UNA PRISIÓN DE MOSCÚ

Como parte del intercambio, Rusia liberó a Trevor Reed, un exmarino de Texas que fue arrestado en el verano del 2019 fuego que las autoridades dijeron que asaltó a un oficial mientras era llevado a una estación de policía tras una noche de ingesta de alcohol.

Reed fue sentenciado a nueve años de cárcel aunque su familia ha mantenido su inocencia y el gobierno de EEUU lo ha descrito como una detención injusta.

Estados Unidos estuvo de acuerdo en devolver a Konstantin Yaroshenko, un piloto ruso que cumplía una sentencia de 20 años en una prisión federal en Connecticut por conspiración para contrabandear cocaína en EEUU tras ser arrestado en Liberia y extraditado.

Rusia había pedido su entrega a la vez que rechazaba los pedidos de altos funcionarios estadounidenses de liberar a Reed, que estaba por cumplir 1,000 días en prisión y su salud estaba empeorando.

Un alto funcionario estadounidense, que habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo bajo su nombre, dijo que el caso Reed era de “prioridad” para el gobierno del presidente Joe Biden por razones de salud, entre otras.

El funcionario dijo que Yaroshenko había cumplido la mayor parte de su condena. Añadió que fue una decisión difícil, pero que valió la pena.

La cancillería rusa dijo que el trueque de Reed por Yaroshenko fue “el resultado de un largo proceso de negociación”.