Sospechoso mata a cuatro personas en una pelea por el cheque de $1,400

INDIANAPOLIS - Un hombre de Indianapolis sospechoso de matar a tres adultos y una niña, dijo a la policía que disparó fatalmente a las cuatro víctimas después de que él y su novia discutieron por una parte del dinero de ayuda federal por COVID-19, según un documento judicial y uno de los familiares de la novia.

Malik Halfacre, de 25 años, estaba detenido este martes en la cárcel del condado de Marion por cuatro cargos preliminares de asesinato y un cargo de intento de asesinato y robo. Aún no ha sido acusado formalmente. El tiroteo, según la policía, ocurrió el sábado, luego de una acalorada discusión en una casa. Los oficiales encontraron los cuerpos de Anthony Johnson, 35, Dequan Moore, 23, Tomeeka Brown, 44 y Eve Moore de 7 años. La novia de Halfacre resultó gravemente herida.

Una declaración jurada de causa probable presentada el lunes en el Tribunal Superior del condado de Marion revela más detalles sobre el suceso. Dice que Halfacre le dijo a los oficiales después de su arresto el domingo por la noche, que él y su novia, identificada solo como "J.M.", "estaban discutiendo porque quería algo de su cheque de estímulo".

"El señor Halfacre admitió haber disparado a todas las personas fallecidas en la casa. También dijo que después de que todos recibieron disparos, tomó el dinero, el bolso de J.M. y su automóvil y abandonó el lugar", con su hija de 6 meses, según la declaración jurada.

Posteriormente, la bebé fue encontrada ilesa en la casa de la hermana de Halfacre, según la declaración jurada.

Wendy Johnson, prima de la novia de Halfacre, le dijo a WXIN-TV que el día antes del tiroteo Halfacre exigió la mitad del cheque de estímulo de $1,400 de su novia, pero su prima se negó.

“Ella acababa de recibir su dinero y él quería la mitad del dinero”, le dijo al medio de comunicación, citando lo que había dicho su primo después del encuentro. “Ella dijo: 'No, no te mereces nada de esto. Trabajo. Yo cuido de nuestro hijo. No haces nada ".

Johnson dijo que su prima le había ofrecido a Halfacre $450 de su cheque de estímulo, pero que él respondió: "Voy a conseguir ese dinero".

La hermana de Halfacre dijo a los oficiales que cuando su hermano llegó a su casa y dejó a la bebé, también "admitió haber matado a cuatro personas y le contó detalles sobre cómo sucedió", dice la declaración jurada.

Más tarde, los oficiales encontraron a Halfacre en el ático de la casa de un amigo a unas 4.5 millas del lugar del tiroteo, dijo la policía.

La Fiscalía del condado de Marion todavía está investigando y no espera tomar una decisión de acusación antes del jueves, según la portavoz Destiny Burgos.