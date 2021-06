Tiroteo en California: discusión entre compañeros habría desatado la mortal balacera

LOS ÁNGELES, California - La investigación sobre lo que provocó un bombero del condado disparara contra uno de sus colegas dentro de la estación de Agua Dulce parecía estar centrada en una disputa laboral entre el sospechoso y su víctima. Mientras tanto, el capitán de bomberos que también fue baleado continúa hospitalizado, dijeron las autoridades.

El bombero que murió en el tiroteo del martes por la mañana en la estación fue identificado como Tory Carlon, de 44 años, un veterano de 20 años del Departamento de Bomberos del condado. Él era casado y tenía tres hijas.

Carlon, quien recibió varios disparos en la parte superior del cuerpo, fue pronunciado muerto en el lugar del tiroteo que ocurrió alrededor de las 10:55 a.m. del martes en la estación de bomberos 81 en la cuadra 8700 de Sierra Highway, dijo Daryl Osby, el jefe de bomberos del condado.

Un capitán de bomberos de 54 años, que aún no han identificado, y sufrió múltiples heridas de bala y fue llevado al Hospital Henry Mayo Newhall, estaba en condición crítica pero estable.

Después del tiroteo, el presunto atacante -un bombero del condado fuera de servicio que también trabajaba en la estación 81- manejó hasta su casa en Acton, a unas 10 millas de la estación, y pareció prender fuego a la estructura. Más tarde fue encontrado muerto en el patio trasero de la casa de una herida de bala aparentemente autoinfligida en la cabeza.

La oficina del forense lo identificó el miércoles como Jonathan Patrick Tatone, de 45 años.

Sensiblemente impactados residentes de las comunidades de Acton y Agua Dulce realizaron el martes por la noche una sencilla pero emotiva ceremonia para recordar al bombero que murió tras recibir varios impactos de bala. Gabriel Huerta reporta el 1 de junio de 2021.

El alguacil Alex Villanueva, cuya agencia está manejando la investigación, se negó a comentar detalles, pero el teniente de homicidio Brandon Dean dijo a The Associated Press que los empleados de la estación comentaron “que hubo una discusión en el lugar de trabajo” entre Carlon y Tatone. "Parecía que no se llevaban bien”, dijo.

Los Angeles Times, citando dos fuentes con conocimiento de la situación, informó que había una disputa en curso entre Carlon y el su supuesto agresor. Las fuentes le dijeron a The Times que la disputa aparentemente se debía a la forma en que la estación estaba siendo administrada, y la pareja había discutido en el pasado sobre varios temas.

El hermano de Carlon, Brent, escribió en Facebook el martes, “no publico una gran cantidad de información personal en Facebook, pero todos deben mantener a nuestra familia en sus oraciones por mi hermano, el bombero que fue asesinado hoy en Agua Dulce”.

Una amiga de la familia, Deborah Stilson, creó una página de GoFundMe para ayudar a la esposa de Carlon, Heidi, y sus tres hijas.

“Todos los que conocían a Tory lo amaban”, escribió Stilson en la página. Él fue un padre y esposo extremadamente dedicado que siempre traía una sensación de calma a todos. Le encantaba ser bombero y servir a los demás. Sus familiares y amigos están devastados por esta pérdida".

El gobernador Gavin Newsom ordenó que las banderas en el Capitolio bajaran a media asta en honor a Carlon.

“Junto con todos los californianos, lloramos lo trágico y un acto sin sentido, la pérdida de un bombero valiente y dedicado y líder de la comunidad cuyo servicio no se olvidará”, dijo Newsom en un comunicado. "Jennifer y yo enviamos nuestro más sentido pésame a los seres queridos del Especialista Bombero Carlon y sus colegas. Nuestros pensamientos también están con el capitán de bomberos que está seriamente herido a causa del tiroteo”.

Osby luchó por mantener la compostura el martes mientras discutía el tiroteo.

“Estoy aquí con el corazón apesadumbrado”, dijo Osby. “Hoy es realmente un día triste y trágico para el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Hoy estoy aquí desde la perspectiva que ves que hacen otras personas, pero nunca pensé que sería yo o nuestra familia del departamento de bomberos quienes sufrirían este tipo de pérdida.

“Reconozco y todos reconocemos que el trabajo que nuestros bomberos y bomberos-paramédicos hacen es una profesión peligrosa y ardua. Y muchas veces ponen en peligro su vida para proteger y servir a otros cuando reciben llamadas del 911. Pero, sin embargo, como jefe de bomberos, nunca pensé que cuando nuestros bomberos se enfrentan al peligro, se enfrentarían a un peligro en una de nuestras estaciones de bomberos comunitarias”.

El cuerpo de Carlon fue llevado en una procesión solemne durante la noche desde la estación de bomberos de Agua Dulce a la oficina del forense del condado de Los Ángeles.

El martes por la noche, unas 200 personas asistieron a una vigilia en Acton, donde asistieron residentes y colegas del departamento de bomberos del condado.

“Cuando se trata de ser padre, cuando se trata de ser bombero, cuando se trata de ser un mentor, no había nadie que pueda igualar eso”, dijo un bombero de Carlon.

Dean dijo el martes que los testigos del tiroteo pudieron rápidamente identificar al pistolero y su vehículo, y los agentes lo rastrearon hasta su casa en la cuadra 2600 de Bent Spur Drive en Acton. Las autoridades dijeron que el sospechoso se atrincheró dentro de la casa y le prendió fuego.

Sin estar seguros del estado del pistolero, los bomberos no pudieron responder de inmediato al incendio, y las llamas arrasaron con la casa. Mientras el fuego ardía, los equipos del alguacil vieron a un hombre en el patio trasero de la casa con una aparente herida de bala autoinfligida en la cabeza. El cuerpo – ahora identificado como Tatone - fue visto en una posición sentada, desplomada dentro de una piscina vacía. Los equipos de bomberos finalmente pudieron apagar las llamas.

El tiroteo mortal sacudió al cuerpo de bomberos.

“Esta mañana cuando recibí la noticia, fue una de las peores noticias que he escuchado en mi carrera”, dijo Osby el martes. “Y como jefe de bomberos, he lidiado con muchas muertes y con muchos miembros caídos de mi departamento y siempre he rezado para que nunca tuviéramos una muerte en cumplimiento del deber. Yo nunca pensé que si iba a ocurrir, que ocurriría de esta manera.

“Sé que como bomberos nos dedicamos a proporcionar asistencia a los demás”, añadió. “Pero pido que en esta situación particular, pedimos tu apoyo, pedimos tu asistencia, les pedimos sus oraciones en nuestro momento de necesidad”.

Osby dijo que Carlon había estado en el departamento durante más de 20 años, y fue bombero de carrera, comenzando en el programa de Explorador del Servicio Forestal de EEUU.

Lo describió como “verdaderamente dedicado, uno de nuestros mejores bomberos, increíble y una verdadera pérdida para nuestro departamento”.

Osby dijo que activó el programa de capellanes del departamento, apoyo de colegas para el equipo y especialistas en salud mental para ofrecer apoyo a los bomberos afectados y sus familias.

La Supervisora ​​del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís, quien preside la Junta de Supervisores, escribió en Twitter: “Mi más sentido pésame a la familia del bombero que murió trágicamente en el tiroteo de hoy en la estación de bomberos 81 en Agua Dulce. Mis pensamientos están con nuestra familia @LACOFD. Por nuestra parte, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios del condado”.

La supervisora ​​del condado, Janice Hahn, calificó el tiroteo como “una tragedia indescriptible”. "El trabajo que hacen nuestros bomberos es peligroso”, escribió en Twitter.

“Van a trabajar todos los días sabiendo que se les puede pedir que pongan su vida en la línea para proteger a los demás. Entre llamadas de emergencia, la estación de bomberos se sentía como una un refugio seguro. Desafortunadamente, esa sensación de seguridad ahora se ha destrozado.

“Pero sé, a pesar de la violencia hoy en Agua Dulce, nuestros bomberos del condado de Los Ángeles continuarán con su compromiso inquebrantable de proteger el resto de nosotros y les agradecemos por eso”.

Edward Kelly, presidente de la Asociación Internacional de Bomberos Fighters, el sindicato de bomberos del condado, dijo que el sindicato también está ofreciendo apoyo entre pares y otros servicios para los miembros afectados.

“Los bomberos abandonan sus hogares y sus seres queridos todos los días sabiendo los riesgos involucrados en nuestra profesión”, dijo. “Los desafíos de ser un bombero o paramédico incluyen ver y experimentar algunos de los momentos más horribles. Sin embargo, nada puede preparar adecuadamente a nadie para una tragedia como la de hoy”.