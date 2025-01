Director de ICE dice que Biden debería haber actuado antes para reforzar la frontera

El director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, P.J. Lechleitner, dijo en una entrevista que el presidente Joe Biden debería "absolutamente" haber actuado antes para reforzar la seguridad fronteriza con el fin de reducir el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.

Lechleitner, que se convirtió en director interino en julio de 2023 y se está preparando para dejar el trabajo esta semana antes de que la nueva administración traiga a su propio designado, dijo a NBC News el miércoles que el número de migrantes entrantes significaba que su agencia tenía que dar personal para ayudar a Aduanas y Protección Fronteriza, dejando ICE incapaz de "hacer nuestra propia misión principal adecuadamente." También dijo que no era el único en sentir que Biden debería haberse movido más rápido.

"Creo que a la gente de carrera en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le habría gustado", dijo. "Y todos nosotros en el DHS, francamente, no sé si alguien en el DHS no hubiera querido eso antes."

Lechleitner se refería a la medida ejecutiva adoptada por Biden el pasado mes de junio para impedir que las personas que cruzan ilegalmente la frontera soliciten asilo. En septiembre, el total mensual de cruces fronterizos ilegales había caído a 54,000, el más bajo desde que Biden asumió el cargo. La caída puso las cifras en línea con los niveles previos a la pandemia de Trump del otoño de 2019. Y las cifras han seguido cayendo, con solo 46,000 migrantes cruzando ilegalmente en noviembre.

El cambio fue tan rápido que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya no podía encontrar migrantes para llenar autobuses y enviarlos a ciudades como Nueva York y Chicago, como lo había hecho anteriormente en la administración de Biden.

Las opiniones de Lechleitner no reflejan necesariamente los puntos de vista de la administración. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En una entrevista con USA Today publicada esta semana, se le preguntó a Biden si se arrepentía de algo y no mencionó la frontera sur. Lechleitner dice que no le sorprende que Biden no haya identificado la falta de acción en la frontera como un arrepentimiento.

"Es lamentable porque creo que podríamos haber hecho más", dijo.

Al ser preguntado por detalles concretos, añadió: "Podríamos haber destinado más recursos a ello, ya sea en la CBP, en la propia frontera o en el ICE. Y podríamos haber ido y tratado de conseguir más de estos individuos en el expediente no detenido", dijo, refiriéndose a las detenciones de personas indocumentadas fuera de la custodia de ICE.

"Podríamos haber detenido a más gente, y podríamos haber expulsado a más personas. Y creo que podríamos utilizar más recursos y apoyo. Podríamos haberlo hecho en los últimos cuatro años", dijo.

Lechleitner trabaja en el Departamento de Seguridad Nacional desde su creación en 2003 y ha prestado servicio tanto bajo administraciones republicanas como demócratas. Tras ser nombrado director en funciones del ICE el año pasado, Lechleitner dijo que había pedido a menudo más recursos para una agencia que, según él, carecía crónicamente de fondos.

El ICE deportó a poco más de 47,000 migrantes en el año fiscal 2024. Lechleitner dijo que ICE no podría haber deportado más que eso usando los mismos recursos. "Estamos ardiendo", dijo. "Estamos al máximo de nuestra capacidad de recursos. En este punto, vamos a necesitar más dinero y recursos para aumentar, y con más dinero y recursos, podemos aumentar la detención, podemos aumentar las operaciones de remoción."

Lechleitner también dijo que le hubiera gustado que la administración Biden hubiera sido más transparente con el público estadounidense sobre cuestiones de inmigración y que hubiera dado a su agencia la libertad de ser más vocal y pública sobre su trabajo y sus preocupaciones, en parte porque una mayor comunicación podría haber reducido la desinformación.

"Deberían [habernos] dado más oportunidades para explicar lo que estamos haciendo y explicar el duro trabajo que ICE está haciendo y CBP está haciendo", dijo. "Déjennos hablar. Déjennos desmitificar. Porque, si no, la gente se va a inventar sus propias historias sobre lo que está pasando, y va a ser más problemático".

Según Lechleitner, mandos superiores impidieron a su equipo celebrar las conferencias de prensa mensuales anunciadas inicialmente.

"No sé exactamente por qué dejaron de hacerlo", dijo, “pero ya sabes, no se nos permitía hacer mucho”.

Otra fuente de frustración que Lechleitner identificó fueron las ciudades que se adhirieron a las políticas de santuario bajo las cuales no le dirán a ICE cuando las personas indocumentadas son liberadas de la cárcel.

"Me vuelve loco cuando nuestros socios locales y estatales no cooperan con nosotros en algunas de estas cuestiones de inmigración", dijo. "Es como, 'Vamos, hombre, se trata de la seguridad pública, las amenazas a la seguridad nacional. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos simplemente cooperar y hacer esto para proteger al público estadounidense?".

Lechleitner dijo que le desea lo mejor a la nueva administración, pero advirtió que si se toma en serio la prioridad de detener a los inmigrantes con antecedentes penales, será costoso y difícil.

"El pueblo estadounidense ha hablado y esperemos, toquemos madera, que vayamos a obtener mucho más apoyo para que la mano de obra pueda hacer su trabajo de una forma más significativa. Pero necesitamos recursos. Dennos más recursos. Dennos más personal, dennos más apoyo, y podremos hacer más".

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Julia Ainsley y Laura Strickler para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.