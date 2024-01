Denuncian problemas de citas en consulados de Honduras; algunos las ofrecen por hasta $400

Hondureños denunciaron el lunes que aún persiste la falta de acceso a citas en los consulados locales.

Una mujer, que prefirió no ser identificada, se mostró frustrada luego de intentar sacar una cita en línea e incluso visitar personalmente el lugar, sin tener éxito.

“La aplicación del consulado no nos da chance de poder hacer una cita con la embajada. Al ver que no tenemos respuesta, nos fuimos directamente a la embajada y resulta de que nos dijeron que si no teníamos cita, no nos podían atender", expresó.

El problema radica en que, según dijeron a Telemundo 44, algunas personas supuestamente se aprovechan de la aparente falta de citas en la página del consulado para cobrar entre $20 y $400 por esa gestión.

De hecho, en una entrevista previa con Telemundo 44, el embajador de Honduras en EEUU, Javier Efraín Bú Soto, recordó que no es necesario pagarle a terceras personas por hacer una reservación en el consulado.

“Por eso yo le digo a los connacionales no le paguen a nadie, no le paguen a nadie para que le haga una cita. Mejor lleguen al consulado y digan: 'Escuché al embajador decir en Telemundo que se nos va atender si venimos aquí sin pagarle a nadie'”, aseguró.

Pero esa no es la realidad de algunos.

Otro hombre que prefirió permanecer en el anonimato, afirmó que también tuvo que pagarle a alguien $35 para poder sacar una cita.

"Yo estaba tratando de sacar el pasaporte hace como un año porque lo necesitaba porque no había podido sacar la cita. La persona que me sacó la cita no sé cómo le hizo la verdad", señaló.

“El problema es del país en general. Tenemos pocas embajadas y no tenemos un servicio bueno”, agregó.

En noviembre, el embajador dijo que estaban atendiendo las denuncias. “Estas investigaciones se están haciendo y se van a seguir haciendo”, enfatizó Bú Soto.

No obstante, una mujer que salía de la embajada afirmó que el proceso se le hizo fácil. “Lo abrieron el primero de enero y ya ahorita tuve la cita rápido”, finalizó Silva Flores.

Telemundo 44 pidió respuestas al consulado de Honduras en DC sobre las denuncias que les presentamos, pero no hemos obtuvimos respuesta.