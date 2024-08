Estrella del hockey Johnny Gaudreau y su hermano mueren en accidente de NJ a vísperas de la boda de su hermana

El astro de la Liga Nacional de Hockey, Johnny Gaudreau, y su hermano menor murieron el jueves en un accidente de bicicleta a manos de un presunto conductor ebrio en Nueva Jersey, dijeron las autoridades, aparentemente en vísperas de la boda de su hermana.

El delantero de los Columbus Blue Jackets, de 31 años, y su hermano Matthew, de 29, iban en bicicleta en Oldsman Township, no lejos de su ciudad natal en el condado de Salem el jueves, cuando la policía estatal dijo que el conductor de una camioneta SUV intentó adelantar a otros dos vehículos y los atropelló en la ruta 551 del condado. Los hermanos fueron declarados muertos en el lugar.

El conductor Sean Higgins, de 43 años, sospechoso de estar ebrio, fue arrestado por cargos de homicidio vehicular. La información del abogado del hombre de Woodstown no estaba disponible de inmediato. Las pruebas toxicológicas están pendientes.

Los hermanos estaban en la ciudad para la boda de su hermana, programada para el viernes por la noche en Filadelfia.

Johnny Gaudreau, apodado cariñosamente "Johnny Hockey", fue el delantero estrella de los Blue Jackets después de firmar en julio de 2022 como agente libre sin restricciones. Anteriormente, había estado con los Calgary Flames.

Los Columbus Blue Jackets confirmaron la muerte de los hermanos en un comunicado el viernes, llamando a Johnny "un gran jugador de hockey, pero más significativamente un esposo, padre, hijo, hermano y amigo amoroso".

Columbus Blue Jackets statement on the passing of Johnny Gaudreau and his brother, Matthew. pic.twitter.com/V2aFykgKIs