Desgarrador: hallan restos humanos en propiedad de esposo de mujer desaparecida hace más de 3 años

Los investigadores hallaron restos humanos durante una búsqueda en una propiedad en el sureste de Michigan que pertenece a un hombre cuya esposa desapareció hace más de tres años y se presume muerta.

La familia de Dee Warner denunció su desaparición en abril de 2021. Su marido, Dale John Warner, de 56 años, fue acusado en noviembre de asesinato premeditado y manipulación de evidencia sobre su desaparición. Se ha declarado inocente.

La policía estatal de Michigan informó en un comunicado el domingo que recientemente registraron la propiedad de Dale Warner en el condado Lenawee y encontraron restos humanos.

“Actualmente se trabaja en la recuperación de los restos, que deberán ser sometidos a análisis antes de dar una identificación positiva”, detalló la agencia en una publicación en las redes sociales. “Se ha contactado a la familia de Dee Warner y se le ha informado de los hallazgos. Esta sigue siendo una investigación en curso”.

Los familiares dijeron a WTVG-TV y WTOL-TV que los restos fueron encontrados el viernes en un tanque vacío y sellado, que se usa para almacenar amoníaco anhidro utilizado como fertilizante para cultivos.

La autopsia está programada para el martes.

Dee Warner tenía 52 años cuando fue vista por última vez la mañana del 25 de abril de 2021, en una calle en Franklin Township, a unos 110 kilómetros (70 millas) al suroeste de Detroit. Desde entonces no ha tenido contacto con su familia ni con sus amigos.

Dale Warner permanece detenido en la cárcel del condado Lenawee. Deberá comparecer ante el tribunal el 4 de septiembre para una audiencia previa al juicio.

“Creemos que una revisión justa y objetiva de las pruebas —o más precisamente de la falta de pruebas en este caso— demostrará que el señor Warner no mató a su esposa”, había dicho su abogada, Mary Chartier, a The Associated Press cuando fue acusado en noviembre.