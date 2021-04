SAN ANTONIO - El gobernador Greg Abbott, de Texas, aseguró en una rueda de prensa este miércoles que los menores migrantes alojados en un albergue temporal en San Antonio han sufrido abusos sexuales.

Abbott indicó que la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas y el Departamento de Servicios Familiares y Protección de Texas han recibido varias denuncias anónimas sobre los supuestos abusos a los que han sido sujetos los menores migrantes en el Coliseo Freeman.

Hasta este miércoles, 7 de abril, alrededor de 1,600 menores migrantes se encuentran alojados en el Coliseo Freeman, de acuerdo con el Condado Bexar.

El gobernador Abbott declaró que los menores han sido agredidos sexualmente, algunos no han recibido alimentos, que no hay separación entre los niños contagiados con COVID-19 y quienes se encuentran sanos, y que no hay personal suficiente para atenderlos.

"La administración Biden debe cerrar inmediatamente esta instalación", exigió Abbott, añadiendo que el gobierno federal necesita transferir a los menores a otros centros para "garantizar su seguridad".

Las autoridades federales han habilitado múltiples albergues temporales en diferentes puntos de Texas para transferir a los migrantes indocumentados y aliviar la sobrepoblación en los centros de procesamiento.

