Brutal ataque contra policías en Times Square queda captado en video: qué se sabe de migrantes acusados

NUEVA YORK -- Fuentes señalaron que algunos de los siete acusados de un ataque contra dos agentes de la Policía de la Ciudad de Nueva York en Times Square durante el fin de semana, han utilizado apodos para poder abordar autobuses hacia la costa oeste de Estados Unidos, después de ser liberados bajo fianza.

El séptimo acusado, identificado como Yohenry Brito, fue procesado el jueves por cargos de agresión en segundo grado y obstrucción por su presunto papel en el ataque del sábado por la noche, según la denuncia penal.

Otra persona también fue arrestada, pero la Oficina del Fiscal de distrito de Manhattan decidió "aplazar el procesamiento" contra el individuo.

La Fiscalía afirmó que si bien "condenan enérgicamente las agresiones a agentes de policía y procesan a los responsables", se debate "si la persona arrestada estuvo siquiera involucrada. En este momento, no hay pruebas suficientes de que sea una de las personas que cometió este terrible acto".

Sin embargo, no descarta la posibilidad de que el individuo pueda ser acusado en una fecha posterior.

La información del abogado de Brito no quedó clara de inmediato. El hombre no fue liberado después de que el juez fijó una fianza de $15,000, un resultado diferente al de los otros presuntos atacantes, que fueron liberados sin fianza. Su próxima comparecencia ante el tribunal estaba prevista para el 6 de febrero.

Luego que se diera a conocer que varios de los detenidos eran migrantes, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, tuvo duras palabras para ellos.

"Consíguelos a todos, envíenlos de regreso", dijo la demócrata el jueves en un evento no relacionado en el que se estrenaron nuevos vagones del metro en Manhattan. "No tocas a nuestros agentes de policía, no tocas a nadie".

POLÉMICA POR LIBERACIÓN DE ACUSADOS

Múltiples fuentes familiarizadas con el caso dijeron que creen que cuatro de los inicialmente arrestados y liberados después subieron a un autobús con apodos y se dirigieron hacia la frontera entre California y México.

Un funcionario de la Oficina de Administración Judicial de Nueva York dijo que "no tenían conocimiento del paradero de los acusados, pero están obligados a regresar a la Corte en las fechas programadas". La próxima cita en la corte en Nueva York estaba programada para el 4 de marzo.

Los funcionarios federales dijeron que, en muchos casos, los oficiales de Nueva York no les alertan cuando un acusado indocumentado está siendo liberado del tribunal o de la cárcel. Un portavoz de la Oficina del fiscal de distrito de Manhattan dijo que no se solicitó la libertad bajo fianza en parte porque todavía estaban determinando qué acusados cometieron qué actos durante la agresión.

La falta de consecuencias para los sospechosos ha provocado una reacción policial. "¿Por qué no están en la cárcel ahora mismo? Atacaron brutalmente a un oficial de policía y a un teniente. Nuestro sistema de justicia penal está patas arriba", dijo el presidente de la Police Benevolent Association, Patrick Hendry.

QUÉ OCURRIÓ EL DÍA DEL ATAQUE

Las autoridades dicen que la pelea captada por una cámara estalló cuando los policías intentaban disolver a un grupo de inmigrantes frente a un refugio en la calle 42, a pasos del Teatro New Amsterdam. Los agentes de policía dijeron el jueves que se cree que al menos 13 personas estuvieron involucradas en el ataque.

Múltiples fuentes policiales dijeron que todo comenzó cuando un par de personas se acercaron a los oficiales y les dijeron que había un grupo desordenado, causando problemas.

La policía fue a comprobarlo y la situación se agravó rápidamente. El video obtenido por nuestra cadena hermana NBC New York muestra los momentos previos a la golpiza, cuando un oficial de policía y un teniente hablaban con el grupo.

Cuando ponen sus manos sobre una persona, de repente, los policías fueron rodeados y tropezaron por la calle 42, donde los agentes caen al suelo, antes de recibir patadas, pisotones y puñetazos en la cara y la cabeza.

Un teniente sufrió un corte en la cara. El otro agente tiene heridas en un costado del cuerpo.

"Estoy consternado por esto. La ciudad ya ha tenido suficiente", dijo el jefe de patrulla del Departamento de Policía de Nueva York, John Chell. "La vergüenza de esto es que están tratando de mantener segura esta ciudad y son atacados por ocho cobardes que les dan patadas en la cara y les lanzan golpes bajos".

Los cinco detenidos anteriormente están acusados de agresión o intento de agresión a un agente de policía y de agresión en grupo. A varios se les acusa, además de obstruir la administración gubernamental.

Varios de los sospechosos son inmigrantes, dijo Chell, mientras que la policía estaba familiarizada con algunos de incidentes pasados.

"Algunos de ellos viven en el refugio para inmigrantes, parecen ser inmigrantes, obviamente. No sé cuándo llegaron aquí. Algunos de ellos ya tienen largos antecedentes policiales", dijo Chell, quien enfadado observó que los sospechosos que habían sido Los acusados ya estaban nuevamente en la calle.

"Estos individuos que fueron arrestados [o] serán arrestados deberían ser acusados, deberían estar sentados en Rikers esperando su día frente al juez. Simple y llanamente".

El alcalde Eric Adams, sumido durante toda su administración en la crisis migratoria, condenó rotundamente el comportamiento de los sospechosos.

"Los hombres y mujeres de la policía de Nueva York arriesgan sus vidas todos los días, trabajando incansablemente para mantenernos a nosotros y a nuestras calles seguros", decía un comunicado del jueves de la oficina del alcalde. "La violencia, de cualquier tipo, y no menos contra nuestros oficiales, es inaceptable y debe ser perseguida con todo el rigor de la ley".

Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no han comentado si intentarán detener a los acusados en este caso.

Camille Joseph Varlack, jefa de gabinete del alcalde Adams, dijo que el estatus de ciudad santuario de Nueva York no impide que la policía coordine con ICE.

Cualquier persona que tenga información, debe llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS.

La violencia en los refugios para migrantes ha sido un problema creciente últimamente, lo que ha provocado demandas de nuevas iniciativas de calidad de vida en ciertos vecindarios. El refugio más grande de la ciudad se encuentra en Randall's Island, donde estalló una pelea mortal a principios de este mes. Tres personas fueron procesadas el martes por ese caso.