Acusan a exinfante de marina por muerte de desamparado en el metro de Nueva York

Daniel Penny, el exinfante de marina que fue visto en un video estrangulando a un desamparado en Nueva York, ha sido acusado de homicidio involuntario en segundo grado, según han declarado a NBC New York dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan se negó a comentar el miércoles por la tarde. El equipo legal de Penny emitió un comunicado diciendo que el estándar de la prueba en un gran jurado es bajo y que "no se ha encontrado ninguna irregularidad".

“Todos estamos entristecidos por la pérdida de vidas humanas”, dijo Thomas Kenniff. “Daniel Penny vio una amenaza real y tomó medidas para proteger la vida de los demás”.

El alcalde Eric Adams aparentemente confirmó la acusación del gran jurado cuando su oficina emitió un comunicado el miércoles por la noche.

“Agradezco al fiscal de distrito [Alvin] Bragg que haya llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre la muerte de Jordan Neely. Como dije cuando el fiscal del distrito presentó los cargos por primera vez, tengo la máxima fe en el proceso judicial, y ahora que el Gran Jurado ha acusado a Daniel Penny, un juicio y la justicia pueden avanzar”, se lee en la declaración del alcalde.

Penny, de 24 años, fue arrestado el 12 de mayo por un solo cargo de homicidio involuntario en segundo grado y fue liberada con una fianza de $100,000. Se le ordenó entregar los pasaportes y debe pedir permiso a la corte si quiere salir del estado.

Neely murió después de que lo estrangularon el 1 de mayo en un tren F en dirección norte en el bajo Manhattan. El popular artista callejero Michael Jackson no tenía hogar y estaba en una lista de las 50 personas en mayor riesgo que viven en las calles de la Ciudad de Nueva York.

Los abogados de Penny dijeron anteriormente que actuó en defensa propia y actuó para proteger a otros pasajeros del metro de una supuesta amenaza percibida. Dicen que "no pudo haber previsto" que Neely moriría en el estrangulamiento, y han llamado a su muerte "el desafortunado resultado" de la intervención del buen samaritano. También dicen que será absuelto del cargo.

Donte Mills, un abogado de la familia de Neely, ha cuestionado la versión de los hechos de Penny, diciendo que el veterano “actuó con indiferencia. No le importaba Jordan, se preocupaba por sí mismo. Y no podemos dejar que eso permanezca”.

"El señor Neely no atacó a nadie”, dijo Mills luego del arresto de Penny. “Él no tocó a nadie. No golpeó a nadie. Pero murió ahogado.

“Nadie en ese tren le preguntó a Jordan: ‘¿Qué pasa, cómo puedo ayudarte?'”, continuó Mills, instando a los neoyorquinos en una situación similar: “No ataquen. No te ahogues. no mates No le quites la vida a alguien. No quites a un ser querido de alguien porque está en un mal lugar”.

La noticia de la acusación llega días después de que los abogados de Penny publicaran videos en los que el joven de 24 años defiende sus acciones, diciendo que estaba asustado por sí mismo y por los demás en el tren F ese día.

Penny duplicó su defensa en la serie de videos cortos, explicando por qué puso a Neely, de 30 años, en la llave de estrangulamiento que lo mató, determinó el médico forense. Testigos dijeron que Neely subió al tren gritando que quería comida y amenazando a los pasajeros.

Penny, de 24 años, fue procesado el viernes por un cargo de homicidio involuntario en segundo grado por la muerte de Jordan Neely quien supuestamente estaba amenazando a pasajeros en un tren en Manhattan.

El caso ha provocado protestas en la ciudad y controversia a nivel nacional.

Un portavoz del Departamento de Policía no respondió a las solicitudes de comentarios. El homicidio en segundo grado es un delito grave y se aplica en los casos en que alguien causa imprudentemente la muerte de otra persona o intencionalmente causa o ayuda en el suicidio de una persona.