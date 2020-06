Fauci: EEUU podría llegar a tener 100,000 nuevos casos de COVID-19 al día

WASHINGTON - El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, advirtió este martes que Estados Unidos podría tener pronto 100,000 nuevos casos diarios de COVID-19 si no se toman medidas más estrictas.

Fauci habló este martes en una audiencia del Senado sobre cuándo reabrir de forma segura las escuelas y otros lugares de trabajo.

“Estamos teniendo más de 40,000 casos nuevos a diario. No me sorprendería si llegamos a los 100,000 casos diarios si no logramos darle la vuelta esto, estoy muy preocupado”, dijo el experto.

"Puedo garantizarles que si tenemos un repunte en una parte del país, aunque no lo veamos en otras partes, somos vulnerables", agregó.

Fauci dijo que los repuntes de casos de coronavirus en EEUU muestran que el país “va en la dirección equivocada” ya que muchos no están siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

De acuerdo al médico, el 50% de todos los casos nuevos provienen de cuatro estados: Florida, California, Texas, y Arizona.

EEUU es el epicentro de la pandemia, con más de 2.5 millones de contagiados y más de 126,000 muertos.

La ciencia ha venido investigando estos anticuerpos frente a dos coronavirus anteriores.