Familiares de víctimas de Parkland decepcionadas y enfurecidas tras veredicto de cadena perpetua

Con visible enojo reaccionaron algunos de los familiares de las víctimas de Parkland tras conocer este jueves que el jurado recomendó la cadena perpetua para el asesino confeso de la matanza de la escuela Marjory Stoneman Douglas ocurrida el 14 de febrero de 2018.

El próximo 1ero de noviembre la jueza Elizabeth Scherer dará la sentencia final tras la recomendación de cadena perpetua sin libertad condicional dada por el jurado, el cual no pudo acordar por unanimidad que Nikolas Cruz fuera ejecutado.

La decisión de los siete hombres y cinco mujeres que componían el jurado reflejó que al menos uno de ellos consideró que los factores mitigantes que expuso la defensa se impusieron a los factores agravantes a los que apeló la Fiscalía, que pedía la pena de muerte.

Lori e Ilan Alhadeff perdieron a su hija de 14 años, Alyssa Alhadeff, en el tiroteo de aquel fatídico día de San Valentín, en el que un total de 17 personas murieron y otras 17 terminaron heridas.

Su padre afirmó estar "disgustado con el sistema legal de este país, con el jurado".

"Estoy completamente decepcionada y frustrada", dijo a la prensa Lori Alhadeff, madre de Alyssa, poco después de conocerse la petición del jurado. “Envié a mi hija a la escuela y le dispararon ocho veces”, recordó entre lágrimas.

"Estamos más que decepcionados con el resultado de hoy, debería haber sido la pena de muerte, al 100%".

Al final de su conversación con la prensa, la madre de Alyssa Alhadeff pidió a los medios que no muestren el rostro del asesino, pues solo vale la pena recordar a las 17 víctimas que perdieron la vida a manos de quien llamó "un monstruo, un animal".

Para Patricia Oliver, los últimos meses han sido angustiosos, pues se le hizo "muy difícil estar dentro de una corte escuchando detalles de lo sucedido".

Su hijo Joaquín Oliver perdió la vida en la masacre de Parkland y desde entonces junto a su esposo Manuel Oliver, han procurado buscar justicia no solo para el caso de su hijo, sino para lograr cambios, como el control de armas en EEUU y pasar leyes que restrinjan el acceso a armas de asalto.

Este jueves frente a los medios, Patricia Oliver cuestionó al sistema de justicia cuando dijo "que si este juicio no merecía la pena de muerte, entonces la justicia y el sistema están fallando y habrá que hacer reformas".

"Los abogados defensores se encargaron de manipular información antes de que el jurado fuera a las deliberaciones", apuntó Oliver, quien dijo que ese miembro del jurado que eligió la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte "llevará en su mente el peso de la justicia".

"Aquella persona que decidió a último momento que la pena de muerte no era indicada. De aquí en adelante yo me imagino que tendrá en su mente y en su corazón, mucho que cargar encima. Él tiene el peso de la injusticia que cometió ante 34 personas y toda una comunidad que no tuvo chance de ver el peso de la ley" sobre el acusado.

Los padres de Scott Beigel, uno de los tres adultos asesinados en Parkland, coinciden en que este fue "el caso perfecto para pena de muerte".

Su madre Linda Beigel Shulman recuerda: "mi hijo fue asesinado junto a otras 16 personas, y su asesino vivirá por siempre en prisión". Pero recalcó: "ojalá que viva con la misma angustia y temor que sintieron las personas que el asesinó".

El padre de Scot Beigel mostró una foto del tirador caminando por uno de los pasillos de la escuela el día de la matanza y llamó la atención diciendo: "Cómo es posible que mi hijo fue asesinado por este animal, de esta manera. Esto es real, esto no es un juego, esto no es un video, esto no es un show de televisión o una película. Esto es real".

"Nosotros no vamos a parar de luchar... Vamos a seguir luchando para que esto no vuelva a pasar", dijo Linda Beigel Shulman. "Nosotros no deberíamos estar preocupados de que algo así va a pasar en el medio de la calle".

Fred Guttemberg, padre de la joven Jamie Guttemberg, de 17 años, dejó escapar algunas lágrimas mientras aseguró que no puede entender la decisión del jurado y confesó sentirse devastado tras escuchar el veredicto.

"Todos los testigos hicieron un gran trabajo. Y por qué uno de los jurados vio algo distinto, estamos aquí. Así trabaja este sistema", alegó Guttemberg, mientras destacó que "el estado hizo un trabajo excepcional probando todos los factores agravantes".

"Lo primero que haré es visitar a mi hija en el cementerio, porque es lo que yo hago con regularidad. Y lo próximo que haré es prevenir que algo así vuelva a suceder, por ello seguiré trabajando", enfatizó el padre de Jamie Guttemberg.

Debbie Hixon, la esposa de Chris Hixon, de 49 años y director de atletismo de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, dijo no poder entender cómo los factores mitigantes presentados por la defensa fueron más importantes que los factores agravantes que ofreció la fiscalía.

Aunque reconoce que el trabajo de la defensa era solo convencer a una sola persona del jurado para que la decisión no fuera unánime. "Yo pensé que sería rápida la decisión, porque ellos habían dicho que sí a todos los factores".

"Debe darle gracias a Dios por el regalo que le han dado", dijo refiriéndose al autor confeso de la matanza de Parkland, al tiempo que remarcó que "el tirador no podría rehabilitarse nunca en prisión".

"Yo creo en darle a las personas el beneficio de la duda, pero en referencia a la decisión, no la entiendo", profirió la viuda de Chris Hixon, quien se sinceró al decir que aún quedan cosas "por sanar con su familia y con ella misma". Debbie Hixon remarcó: "nada nos va a devolver a Chris".

Tony Montalto, quien perdió a su hija Gina, de 14 años, calificó la decisión del jurado como un "golpe en el estómago ... Bastante irreal que nadie prestó atención a los hechos de este caso”.

“Apretó el gatillo 139 veces. Eso es cruel y debe ser castigado con todo el peso de la ley”, precisó Montalto, quien no usó el nombre del pistolero.

Al mismo tiempo se preguntó: “¿Qué queremos como sociedad? ¿Queremos que las personas que cometen actos atroces contra el futuro de nuestro país sean castigadas con todo el peso de la ley? ¿O queremos excusarlos porque les costó mucho crecer?", cuestionó Montalto.

Montalto, como otros familiares no mencionó el nombre del pistolero, al tiempo que dice que se rehúsa a aceptar el veredicto con comprensión.

La recomendación del jurado se produjo tras siete horas de deliberaciones que tomaron dos días, y que pusieron fin a un juicio de tres meses en el que se mostraron videos gráficos, fotografías, testimonios de la masacre y un recorrido por la secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, donde todavía hay rastros de sangre. Así como las secuelas dejadas en familiares y amigos, quienes ofrecieron testimonios desgarradores de lo sucedido.