El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, se entregará a las autoridades de Georgia

Rudy Giuliani, el abogado personal de Donald Trump que defendió las falsas acusaciones de fraude electoral del expresidente, dijo que se entregará a las autoridades de Georgia este miércoles para enfrentar cargos de extorsión que alegan que interfirió en las elecciones presidenciales de 2020 en el estado.

"Voy al condado de Fulton para cumplir con la ley, lo que siempre hago", dijo a los periodistas antes de partir hacia Georgia. "No sé si me declararé hoy, pero si lo hago me declararé inocente".

Giuliani y Trump enfrentan 13 cargos, más que los otros 17 acusados en el caso.

El exalcalde de la ciudad de Nueva York ha mantenido su inocencia y afirmó que de lo único que es culpable fue de defender celosamente a su cliente.

“Nunca pensé que me acusarían de ser abogado”, dijo Giuliani en su programa de radio la semana pasada.

Trump ha dicho que se entregará en la cárcel de Atlanta el jueves.

Giuliani está representado por el abogado John Esposito, con sede en Nueva York, ex asistente del fiscal de distrito de Manhattan.

Después de su llegada, irán a la oficina del abogado local, donde Giuliani permanecerá mientras los abogados se dirigen a la oficina del fiscal de distrito Fani Willis para negociar el monto de la fianza y firmar los documentos.

Una vez que un juez apruebe esos documentos, Giuliani se dirigirá a la cárcel del condado de Fulton, donde le tomarán las huellas digitales y le fotografiarán. Se espera su lectura de cargos en las próximas dos semanas y podría tener lugar virtualmente.

Donald Trump ignoró el consejo de sus asesores la noche electoral y decidió escuchar a un ebrio Rudy Giuliani que le recomendó que se proclamara vencedor sin esperar a que terminara el conteo de votos, según declararon varios testigos.

"Me fotografían, ¿no es lindo? Una foto policial del alcalde que probablemente encarceló al peor criminal del siglo XX", se quejó Giuliani a los periodistas al salir de su apartamento.

La acusación formal en el condado de Fulton alega que Giuliani fue una parte clave de una conspiración criminal, presionando a los funcionarios electorales en Arizona, Georgia y Pensilvania para que actuaran sobre acusaciones de fraude electoral que le dijeron repetidamente que eran falsas. Giuliani también fue acusado de promover afirmaciones falsas de que las máquinas de votación estaban manipuladas y de realizar afirmaciones falsas en documentos legales jurados.

Además, la acusación destaca las afirmaciones falsas que Giuliani hizo sobre la trabajadora electoral de Georgia Ruby Freeman, quien fue objeto de amenazas de muerte y acoso como resultado de las acusaciones falsas.

La campaña del presidente electo Biden catálogo la extraña comparencia como un “espectáculo” de parte de Guiliani, que solo comprueba lo “absurdo que son las alegaciones completamente desacreditadas de Donald Trump”, aseguró Michael Gawin, portavoz de la campaña de Biden.

El cargo principal contra Giuliani (extorsión) es similar a una ley federal que utilizó con gran éxito cuando era fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Giuliani predijo este miércoles que será reivindicado. “Se demostrará que esto es como todo lo demás, un completo engaño y una mentira”, afirmó.

Giuliani parece ser uno de los seis co-conspiradores en el caso penal federal del fiscal especial Jack Smith contra Trump. En su lectura de cargos en ese caso, Trump se declaró inocente. Giuliani, que no ha sido acusado, ha negado haber actuado mal.