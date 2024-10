Ethel Kennedy, matriarca de los Kennedy, muere a los 96 años

Ethel Kennedy, matriarca de una de las dinastías políticas más poderosas de la historia de Estados Unidos, murió a la edad de 96 años.

Su nieto, Joseph Kennedy III, confirmó la noticia en X, antes conocido como Twitter, el jueves por la mañana.

"Es con el corazón lleno de amor que anunciamos el fallecimiento de nuestra increíble abuela, Ethel Kennedy. Ella murió esta mañana por complicaciones relacionadas con un derrame cerebral que sufrió la semana pasada", dijo. "Además de una vida de trabajo en favor de la justicia social y los derechos humanos, nuestra madre deja nueve hijos, 34 nietos y 24 bisnietos, además de numerosas sobrinas y sobrinos, todos los cuales la aman entrañablemente".

