Estrenan documental sobre buzo que quedó atrapado en la boca de una ballena

BOSTON - Fue una gran historia, un encuentro submarino que ahora llegará a la pantalla grande.

La historia del buzo comercial de langostas de Cape Cod, Michael Packard, que fue tragado brevemente por una ballena jorobada mientras estaba en el agua frente a la costa se cuenta en un largometraje documental llamado "In the Whale".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

El tráiler incluye parte de la llamada al 911 en la que el compañero de buceo de Packard informa frenéticamente sobre la pierna lesionada del buzo y, describiendo cómo sucedió, dice: "Es una larga historia".

La película también comparte nuevas entrevistas con Packard y otras personas de la comunidad.

"In the Whale" se proyectará durante las próximas semanas en el Festival de Cine de New Hampshire (su debut), el Festival de Cine Mystic, el Festival de Cine de Cape Ann y en Cape Cinema en Dennis, todos con el director y productor David Abel, colaborador del Boston Globe, reportero y realizador de documentales.

Packard ha compartido ampliamente el desgarrador y doloroso momento en que se dio cuenta de que estaba en la boca cerrada de una de las criaturas más grandes del mundo.

Los expertos han dicho que el encuentro fue poco común y probablemente se trató de un completo accidente.

Packard estaba en unos 45 pies bajo el agua cuando "sentí que este camión me golpeó y todo se volvió oscuro", le dijo a nuestra cadena hermana NBC10 Boston.

Al principio pensó que se lo había comido un tiburón blanco (los temidos tiburones se han convertido en habituales en la costa de Cape Cod en el verano), pero luego se dio cuenta de que no tenía dientes: "Dije: '¡Dios mío! Estoy en la boca de una ballena'".

Una ballena gris dio a luz y mostró su cría al barco de excursión en Dana Point, California.

El compañero de tripulación de Packard, Josiah Mayo, conducía el barco y lo seguía en su inmersión.

"Fue simplemente un gran chapoteo y una especie de agitación", dijo Mayo. "Vi a Michael aparecer entre el desastre y la ballena desapareció".

El capitán de puerto Don German dijo al principio que no creía lo que estaba escuchando cuando recibió la llamada sobre el incidente.

"Honestamente, todos pensamos: 'Está bien, esto es descabellado', pero luego, cuando recibimos la noticia del caballero herido, nos dimos cuenta de que se trataba de un incidente real".

Un padre y su hijo tuvieron el asombro de su vida cuando una ballena jorobada casi derriba su bote frente a la costa de Jersey.

Packard se enfrentó a una lucha inmediata en la dura y temblorosa boca de la ballena, cuando su regulador respiratorio salió de su boca y tuvo que encontrarlo. Luego, a medida que pasaban los segundos, Packard pensó: "Así es como vas a morir. En la boca de una ballena".

No sabía si lo tragarían o lo asfixiarían, dijo, y pensó en sus hijos de 12 y 16 años, su esposa, su madre y su familia. "Simplemente estaba luchando, pero sabía que se trataba de una criatura enorme, no había manera de que pudiera salir de allí", recordó Packard.

Entonces, de repente, Packard vio luz, sintió que la ballena sacudía la cabeza y fue arrojado fuera del agua.

"Estaba tirado en la superficie flotando y vi su cola y volvió a bajar, y pensé: 'Dios mío, salí de eso, sobreviví'", dijo.

Su hermana, Cynthia Packard, le había dicho al Cape Cod Times que Packard fue llevado al Hospital de Cape Cod con al menos una pierna rota después del encuentro del viernes por la mañana.

El enorme animal alcanzó a golpear varias veces el bote en Plymouth, Massachusetts. Mira aquí el video.

"Qué manera de convertirse en una celebridad, ¿eh?" dijo su madre mientras se sentaba cautelosamente a hablar con los periodistas el viernes por la tarde.

Charles “Stormy” Mayo, científico senior y experto en ballenas del Centro de Estudios Costeros de Provincetown, dijo al Cape Cod Times que esos encuentros entre humanos y ballenas son raros.

El Dr. Jooke Robbins, que dirige la investigación del centro sobre las ballenas jorobadas, estuvo de acuerdo y dijo en un comunicado publicado el viernes que las ballenas se alimentan lanzándose a través del agua, con la boca bien abierta, para engullir bancos de peces y luego filtrar el agua a través de sus barbas.

"Si algo se encuentra directamente en el camino de una ballena jorobada que se alimenta, es posible que la ballena no siempre pueda detectarlo o evitarlo a tiempo", dijo. "Por ejemplo, algunos enredos en artes de pesca comienzan de esta manera y pueden amenazar la vida de la ballena."

Calificó el encuentro con la ballena de Packard como un buen recordatorio para que otros se mantengan lo más alejados posible de las ballenas en su hábitat.

La rodilla de Packard se dislocó y tenía daños en los tejidos blandos, dijo, pero a pesar de la experiencia extremadamente dolorosa, dijo que planea volver a bucear en busca de langostas, un trabajo que ama.

Este no fue su primer encuentro con la muerte, dijo. Estuvo en un accidente aéreo en Costa Rica hace más de 10 años. Otras personas murieron en el accidente y dijo que estaba al borde de la muerte cuando lo encontraron en la jungla después de dos días.

"En Costa Rica me dicen Milagro Mike, y ahora soy dos veces aquí", dijo.