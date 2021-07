“Es tiempo que él hable y diga qué le pasó al niño”, madre de Samuel Olson

HOUSTON – La madre de Samuel Olson, Sarah Olson, hizo un llamado al padre del menor para que hable sobre lo que le ocurrió al niño de seis años y que lo llevó a la muerte.

"Es hora de que él hable y diga lo que realmente la pasó a Samuel", dijo Sarah en una conferencia de prensa.

Este es el primer pronunciamiento de la mujer tras conocerse la imputación de homicidio agravado contra Theresa Balboa, la novia de Dalton Olson, padre del niño.

Sarah señaló que, aunque siente un poco de alivio al conocer que las autoridades juzgarán a Theresa por el homicidio de su hijo, cree que el padre del menor tiene resposnabilidad por este hecho.

"Si él no me lo hubiera arrebatado de mi vida esto no hubiera sucedido", dijo la mujer.

Este jueves, la Fiscalía del Condado Harris aceptó el cargo de homicidio agravado contra Balboa a quien le fue encontrado el cadáver del niño del niño dentro una bolsa en un motel de Jasper, población al noreste de Texas.

De acuerdo con los fiscales investigadores, la indagación llevó a los oficiales a acusar a la mujer, quien se enfrenta a la pena de muerte en caso de ser hallada culpable por la muerte del niño de seis años, quien desapareció desde principios del mes de mayo.

Además de Balboa hay otras dos personas acusadas en este caso, estos por manipulación de evidencia, en este caso, el cadáver del niño.

Ellos son Dylan Walker y Benjamín Rivera.

Hace unas semanas, las autoridades dijeron haber encontrado el arma con la que se le habría quitado la vida a Olson.

Resultados de la autopsia

Según la autopsia practicada por el Instituto de Ciencias Forenses del Condado Harris, el niño murió tras recibir golpes contundentes en la cabeza, lo que fue catalagodo como un homicidio.

Durante una audiencia previa se conoció que Rivera recibió mensajes de texto de parte de Theresa Balboa, la novia del padre del niño, en los que esta indicaba que algo malo pasaba con el menor.

Esto ocurrió cinco días antes de que el mismo Rivera descubriera el cadáver del menor dentro del apartamento que compartía con Balboa.

El ahora acusado fue quien relató a las autoridades que él había ayudado a Theresa Balboa a envolver el cadáver de Samuel y ponerlo dentro de la cajuela de un vehículo tras descubrirlo en el apartamento.

Según Rivera, el cuerpo de Samuel presentaba varios moretones al momento de él descubrirlo en el apartamento previo a ser llevado por Theresa Balboa.

