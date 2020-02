Vanessa Bryant demanda compañía de helicóptero tras la muerte de Kobe y su hija Gianna

Este lunes se presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles que alega que el piloto del helicóptero que se estrelló el 26 de enero con Kobe Bryant, su hija y otras 7 personas a bordo fue imprudente y no monitoreó adecuadamente el clima.

El caso fue presentado por la viuda de Bryant, Vanessa, y acusa a la compañía chárter, “Island Express Holding Corporation”, y a su piloto, Ara Zobayan, de volar incorrectamente el Sikorsky S-76B bajo condiciones peligrosas.

La querella de 72 páginas alega que el piloto no pudo mantener el control adecuado del helicóptero, no evitó obstáculos naturales y pudo no abortar el vuelo cuando se enteró de condiciones nubladas y de baja visibilidad.

Island Express señaló el mes pasado que había "suspendido las operaciones" indefinidamente después del accidente. Un representante de la compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

Los registros de la FAA muestran que la compañía y el piloto tenían los certificados y licencias necesarios para ofrecer servicios bajo las condiciones de Reglas de Vuelo Visual, o VFR. Aunque el helicóptero estaba equipado para volar bajo las Reglas de Vuelo por Instrumentos, o IFR, y el piloto también podía volar con ellos, la compañía no estaba autorizada para ofrecer vuelos chárteres que operaran bajo las reglas IFR.

El helicóptero golpeó una ladera cerca de Las Virgenes Road en Calabasas mientras volaba en condiciones de visibilidad limitada y nubes bajas. La última transmisión de radio de Zobayan a los controladores de tráfico aéreo fue que estaba tratando de escalar por encima de las nubes, dijeron funcionarios federales.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, o NTSB, informó que es probable que falten meses hasta llegar a una determinación sobre la causa del accidente, si no un año. Los investigadores trasladaron los restos del lugar del accidente a un sitio en Phoenix para su posterior análisis.