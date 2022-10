Enfrentamiento a tiros deja tres oficiales del SWAT heridos y al sospechoso sin vida

Tres oficiales del SWAT de Filadelfia resultaron heridos de bala mientras intentaban diligenciar una orden de arresto contra un presunto criminal de tan solo 19 años.

El hecho tuvo lugar en una vivienda entre las calles 10th y Brown al norte de la ciudad justo antes de las 6:00 a.m. del miércoles.

Un alto contingente de la uniformada, entre ellos policías y agentes del SWAT, rodearon la estructura donde se presume estaba el individuo con un extenso récord criminal. El sospechosos fue identificado por la Oficina del Fiscal de distrito como Raheem Lee y el homicidio con el que se le vincula es de "aparente índole doméstico".

“Esto es ridículo, hace poco menos de dos días otros oficiales fueron víctimas de una balacera en la División Este. Los oficiales firmamos un contrato de proteger y servir, pero no para recibir disparos. Después de un tiempo, tenemos que decir ‘ya basta’ y necesitamos ese sentir en la ciudad para detener a las personas que están en la calle con armas ilegales”, destacó el comisionado interino John Stanford. "Hay personas que no merecen ir a cárcel, pero hay otras que sí. Este joven, de 19 años, cuenta con un extenso récord criminal y representaba un peligro para la comunidad”.

“Hay algo mal o roto con este joven y no comenzó el día de hoy. No soy quien, para señalar a nadie, eso se los dejo a ustedes, pero todos tiene parte en esto: la familia, los amigos y las autoridades. No hubo atrincheramiento en este caso, todo sucedió tan rápido”, destacó Stanford.

De acuerdo con las autoridades, los oficiales lograron ingresar a la estructura y el sospechoso intentó huir por la parte trasera. Una vez afuera, el sospechoso presuntamente intercambió disparos con los oficiales y resultó herido, por lo que fue transportado a Temple University Hospital, donde falleció. En el allanamiento, tres agentes resultaron heridos, uno en la pierna, otro en la cadera y el tercero en el pecho, pero tenía chaleco antibalas. Fueron transportados a Jefferson Hospital y se espera que se recuperen.

En el interior de la vivienda, había tres personas, que fueron detenidas preventivamente, pero hasta el momento se cree que no tiene que ver nada con lo ocurrido.

“Todo se verá como parte de la investigación”, dijo Stanford. “Han ocurrido varios incidentes de este tipo en Filadelfia. No es normal, esto no debería estar pasando. No sé cuál es la razón detrás de todo esto”.

“La parte más difícil de ser un policía es diligenciar una orden de arresto”, dijo el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney. “Más cuando se sabe que es una persona que es buscada por homicidio. Les agradecemos su servicio”.

Cobertura extendida de los oficiales heridos y el sospehcosos fallecido en un enfrentamiento tras una orden de arresto entre las calles 10th y Brown. Miguel Martínez Valle y Crishtbel Mora con el reportaje.