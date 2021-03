A patadas: presunto asalto a vendedora ambulante tiene indignada a una comunidad en California

SACRAMENTO, California - Un video del presunto ataque hacia una vendedora ambulante de elotes al sur de Sacramento se hizo viral, ahora la comunidad está preocupada e indignada tras el incidente.

En el video se puede ver el momento cuando el grupo de presuntos ladrones gritan y actúan de una manera errática, toman la comida del carrito, e incluso, una mujer le da una patada y lo tumba al suelo.

Telemundo 33 habló con la elotera, Edith Barrales, quien dijo que tiene miedo de volver a trabajar tras el ataque, que habría durado unos 15 minutos.

"No pensé defenderme porque sí me dio miedo que me fueran como a querer golpear", dijo Barrales.

Todo comenzó cuando los clientes no pagaron un raspado y luego, supuestamente intentaron robarle.

"Llegaron los dos jóvenes y junto con la niña, me roderaron y agarraron mi mercancía", agregó.

Luego, Barrales dice que llegaron un hombre y una mujer que empezaron a agredirla, mientras los otros asaltantes intentaban subir su mercancía al auto.

Vecinos se acercaron al lugar e intentaron defender a Barrales , pero ella dice que no pudieron hacer mucho ya que los asaltantes se veían muy violentos.

La situación empeoró cuando el grupo de personas acusó a Barrales de que ella lastimó a la niña que se encontraba presente.

"No fue así, solo traté de que no me robaran mis cosas", dijo Barrales.

Finalmente, los asaltantes se fueron; Barrales pudo grabar las placas de los autos y actualmente hay una investigación policial sobre este incidente.