En Texas: 10 años después arrestan a sospechoso de homicidio de una adolescente

Las autoridades arrestaron a un hombre por la muerte de una adolescente de 13 años que fue reportada como desaparecida hace más de una década en el oeste de Texas, dijo un portavoz de la policía.

Los Texas Rangers arrestaron a Shawn Casey Adkins el lunes y le impusieron un cargo de homicidio por la muerte de Hailey Dunn, dijo el sargento Fred Biddle, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Adkins fue arrestado en el área de Big Spring, una ciudad a casi 300 millas (480 kilómetros) al oeste de Dallas. Biddle dijo que no podía proporcionar de inmediato más detalles sobre el caso.

Adkins fue llevado en la cárcel del condado de Howard y liberado con una fianza de 2 millones de dólares el lunes, según muestran los registros de la cárcel. Se desconoce si hay un abogado para Adkins. Los intentos de comunicarse con él no tuvieron éxito de inmediato.

Hailey fue reportada como desaparecida en diciembre de 2010. Ella y su madre, Billie Dunn, vivían en la pequeña ciudad de Colorado City en el oeste de Texas en ese momento y Adkins, quien estaba saliendo con la madre de Hailey, fue nombrado como una persona de interés.

El cuerpo de Hailey fue descubierto en abril de 2013 en un área remota cerca de un lago a unas 30 millas (50 kilómetros) al noroeste de la ciudad de Colorado. Las autoridades no han revelado la causa de la muerte.

Adkins le dijo a The Associated Press poco después de la desaparición de Hailey que él no estaba involucrado y que estaba orando por su regreso sano y salvo.

Las autoridades no han dicho qué llevó a la policía a arrestar a Adkins, y Biddle remitió las preguntas a los fiscales de la Oficina del Fiscal del 32º Distrito Judicial. Una portavoz de la oficina del fiscal de distrito Richard Thompson se negó a comentar, pero dijo que en algún momento se emitirá un comunicado.

El arresto de Adkins fue recibido con sorpresa por algunos en la ciudad de Colorado, una ciudad con 4,500 habitantes a solo 40 millas (65 kilómetros) al oeste de Big Spring, donde fue arrestado.

"La conmoción de que lo arrestaran también fue mi sorpresa porque no estaba al tanto de nada de eso", dijo el jefe de policía Charles Rice.

Rice dijo que cuando llegó al departamento, el caso había sido entregado a los Texas Rangers y al FBI.

