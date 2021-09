Decepcionada dice sentirse una mujer hispana porque, según ella, no pudo hacerse unos exámenes de laboratorio en una clínica de Orlando. ¿El centro de este dilema? La vacunada contra el COVID-19. Conversamos con ella y también el dueño de esos centros para el cuidado de la salud en cuestión.

“Me indicaron que no tenía que presentarme porque no tenía la vacuna del COVID…” dijo Sonia Negrón. Ella jamás pensó tener contratiempos por no vacunarse contra el COVID-19. “No porque creo que la constitución de estados unidos me defiende…”

Sonia cuenta que hace unas semanas trabajadores de una clínica Advantage Medical Group en Orlando le notificaron que para entrar a las instalaciones debía comprobar que ha sido inoculada.

Le pidieron la vacuna contra el COVID-19 para ofrecerle servicios médicos “Y como tal me iban a ofrecer de telemedicina y le dije que como era posible si antes yo podía haber entrado sin la vacuna” dijo Sonia Negrón “Hay unos derechos y hay que salvaguardar esos derechos levantar nuestra voz y decir es mi derecho”.

El doctor Arcilio Alvarado, presidente de Advantage Medical Group, señala que tomaron la decisión de bajo asesoría legal para proteger la salud de sus empleado y pacientes.

“Los médicos en este caso nuestra empresa a través de nuestra junta de directores determinamos que los pacientes si tienen que someterse a un escrutinio de pruebas y traer evidencia correcta y científica de eso… el paciente siempre tiene el derecho de renunciar a ella… pero nuestro derecho… de mi derecho… es que yo no quiero que haya una contaminación…” dijo Dr. Arcilio Alvarado presidente de Advantage Medical Group.

Alvarado resalta que ofrecen dos alternativas para quienes no estén vacunados con ambas dosis el servicio de telemedicina… o presentar una prueba negativa con no más de 24 horas de antigüedad.

“El COVID no juega, no tiene sexo religión nacionalidad el COVID cuando te da te da si tienes corazón pulmones células, te va a dar, protégete, deja de estar buscándole las 5 patas al gato… el gato nada más tiene 4 patas” añadió el Dr. Arcilio.

“Yo me baso en mi salud y en mi religión, si hasta el día de hoy el señor no me dijo no te la pongas… no me la voy a poner” concluyó Sonia.

Cabe mencionar que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley bajo la cual negocios, entidades gubernamentales o escuelas podrían recibir una multa de hasta $5,000 si exigen un comprobante de la vacuna contra el COVID-19.