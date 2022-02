El aborto se aleja del centro de atención en las elecciones primarias en Texas

Mientras el derecho al aborto en los EEUU está en duda, una cosa parecía clara a principios de 2022: el tema superaría las elecciones de mitad de período. Pero en Texas, de todos los lugares, ese no ha sido el caso antes de la primera primaria de la nación.

Las ondas de radio no están inundadas con anuncios de campaña centrados en el acceso al aborto. Los candidatos dedican más tiempo a hablar sobre el COVID-19, la inmigración y la confiabilidad de la red eléctrica. Algunas manifestaciones y eventos van y vienen sin siquiera mencionar que Texas tiene la ley de aborto más restrictiva del país en los libros desde hace meses.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Es casi como si nos hubiéramos entumecido”, dijo la demócrata Ann Johnson, representante estatal en Houston.

Con la votación anticipada ya en marcha para las primarias del 1 de marzo, la ausencia del aborto a la vanguardia de las carreras de Texas equivale a un cambio abrupto desde el otoño pasado cuando la ley que prohíbe los abortos después de aproximadamente seis semanas de embarazo entró en vigencia y fue noticia en todo el país. Los legisladores republicanos en otros estados se apresuraron a proponer medidas de imitación, y en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden criticó la ley por desatar el “caos constitucional”.

El cambio ha decepcionado a los partidarios del derecho al aborto que sospechan que meses de derrotas en los tribunales les han pasado factura en un momento en que todavía se necesita una prensa completa. A otros les preocupa que algunos candidatos, en particular los demócratas, aún no sepan cómo hacer una campaña efectiva sobre el aborto incluso después del tumulto del otoño pasado.

“Es un problema de la comunidad, es un problema de salud pública y creo que no hablar de eso es como estar súper ciego”, dijo Amy Hagstrom Miller, presidenta de Whole Woman’s Health, que opera cuatro clínicas en Texas.

Muestra que tanto los candidatos demócratas como los republicanos en Texas han llegado a la conclusión de que otros temas son actualmente de mayor prioridad para los votantes en las primarias: la economía, las escuelas y el cuidado de la salud, entre ellos.

Muchos creen que el tema del aborto volverá a ser el centro de atención en la campaña de las elecciones generales cuando los candidatos se enfrenten al partido contrario en lugar de a sus propios competidores de ideas afines, y después de que la Corte Suprema decida si debilita el histórico fallo Roe vs Wade que garantiza el derecho al aborto. La decisión de la corte sobre un caso clave de aborto se espera para junio.

Pero a medida que comienza la campaña de 2022, la carrera de Texas ha revelado grietas entre el impacto práctico de la ley de Texas sobre el derecho al aborto y la política del tema. Datos recientes confirmaron que en el primer mes después de que entraron en vigor las restricciones, los abortos en Texas cayeron un 60%.

Este mes, en las afueras de San Antonio, un foro de candidatos para un escaño en la Cámara de Representantes de Texas, donde hace un año se aprobó abrumadoramente la ley conocida como Proyecto de Ley 8 del Senado, atrajo a una multitud de más de 100 personas en el condado de Kendall, en su mayoría rural.

Ninguno de los candidatos en el escenario habló al respecto, y nadie en la audiencia preguntó.

“Hubo 45 minutos allí en los que podría haber surgido, y no sucedió”, dijo Laura Bray, quien preside el Partido Demócrata local.

En su condado, donde el presidente Donald Trump ganó 3 a 1 en 2020, Bray dijo que los demócratas evitan deliberadamente hablar sobre el aborto para no alejar a los votantes republicanos que están tratando de ganarse.

Lo que las campañas en Texas han enfatizado más se alinea con las encuestas nacionales: aunque los votantes demócratas apoyan cada vez más la protección de los derechos reproductivos, una variedad de temas, desde la economía hasta el control de armas, aún ocupan un lugar más alto, según una encuesta de diciembre de The Associated Press-NORC Center for Public Investigación de Asuntos.

El estado de Texas puede continuar con su ley SB8 que prohíbe el aborto después de las seis semanas cuando se detecta actividad cardíaca en el feto.

En todo el país, los demócratas prometieron hacer del aborto una piedra angular de las elecciones de mitad de período, diciendo que el tema puede energizar a su base en un momento en que sus estrechas mayorías en el Congreso están en riesgo. La sabiduría convencional es que el aborto es más un tema motivador para los republicanos. Pero incluso la campaña inicial del gobernador Greg Abbott para un tercer mandato tampoco ha promovido en gran medida su firma de la ley, que parece ir demasiado lejos para otros estados republicanos donde las medidas de imitación se han estancado.

“El aborto nunca ha sido uno de los principales temas para la mayoría de los votantes”, dijo la encuestadora republicana Whit Ayres. “Siempre está abrumado por, en esta época, la pandemia y la economía”.

Las encuestas muestran que relativamente pocos estadounidenses quieren que Roe sea anulado. La ley de Texas, en particular, dice Ayres, es “muy problemática” por dejar la aplicación únicamente en manos de los ciudadanos privados que pueden cobrar $10,000 o más, lo que los críticos han criticado como una recompensa.

“No puedo imaginar a muchos republicanos alineándose detrás de eso”, dijo.

Sin duda, el problema no ha sido una ocurrencia tardía en todas las carreras de Texas. Uno de los más grandes rodea al representante demócrata estadounidense Henry Cuellar, uno de los miembros más conservadores de su partido, quien votó a favor de oponerse al acceso al aborto. Está nuevamente en una pelea contra la retadora progresista Jessica Cisneros.

NARAL, uno de los grupos por el derecho al aborto más grandes del país, ha desplegado personal en el distrito con la esperanza de lograr lo que sería una gran victoria para los defensores para comenzar el ciclo electoral de 2022.

Pero Cisneros, una abogada de inmigración que pone la atención médica y el aumento del salario mínimo como dos de sus mayores problemas, dijo que no sabe si su posición sobre el derecho al aborto puede cambiar la carrera.

“No somos una campaña de un solo tema”, dijo durante un descanso entre tocar puertas en el distrito del sur de Texas que se extiende más de 150 millas desde San Antonio hasta la frontera. “Cuando hablamos con los votantes, no se trata solo de eso”.

Los funcionarios dijeron el jueves que una revisión científica apoyó la ampliación del acceso y permitir que más farmacias, incluidos los servicios de pedido por correo, distribuyan el medicamento.