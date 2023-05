EEUU le impone sanciones a un hijo de “El Chapo” Guzmán

WASHINGTON — Estados Unidos sancionó el martes a un hijo del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, tres miembros del poderoso cártel de Sinaloa y dos empresas con sede en México, alegando que traficaron fentanilo y otras drogas al territorio estadounidense.

Las sanciones se anunciaron el mismo día que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prevé hablar por teléfono con el presidente Joe Biden sobre inmigración y la crisis del fentanilo.

El Departamento del Tesoro designó a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, y a otros para sanciones financieras, incluida la congelación de activos y cuentas bancarias de propiedad estadounidense y la prohibición de que los estadounidenses hagan negocios con ellos.

Una empresa de equipos químicos y de laboratorio de Culiacán, México, y un negocio de bienes raíces también fueron objeto de sanciones.

Las más recientes sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro siguen a una serie de cargos de tráfico de fentanilo presentados en abril contra otros tres hijos de Guzmán: Ovidio Guzmán López, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán Sálazar, conocidos como “Los Chapitos”, y dos docenas de miembros del cártel de Sinaloa.

El fentanilo es la droga más letal en Estados Unidos en la actualidad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que 71,000 personas murieron en el país por sobredosis de opioides sintéticos como el fentanilo en 2021, frente a las 58,000 del año anterior.

López Obrador ha negado que los cárteles de la droga fabriquen fentanilo en México, aunque ha reconocido que los precursores químicos y el fentanilo terminado se introducen de contrabando en México desde China, una afirmación que China ha negado.

La DEA ofreció $10 millones de recompensa por Iván Archivaldo Guzmán, conocido como 'El Chapito', y lo incluyó en su lista de los 10 más buscados.

México y China son las principales fuentes de fentanilo y sustancias relacionadas con el fentanilo que se trafican directamente a Estados Unidos, según la agencia estadounidense antidrogas DEA.

Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China en múltiples frentes han dificultado los esfuerzos para detener la importación de fentanilo, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense.

La mayor parte del fentanilo traficado en Estados Unidos proviene del cártel de Sinaloa, dice la DEA.

El subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, Brian Nelson, dijo que el departamento “en estrecha coordinación con el gobierno de México y las fuerzas del orden público de Estados Unidos, continuará aprovechando a nuestras autoridades para aislar e interrumpir las operaciones de Los Chapitos y el cártel de Sinaloa en cada coyuntura”.

Guzmán López no estaba bajo custodia el martes y no estaba claro si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre sobre las sanciones. Un abogado de “El Chapo” no respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios.