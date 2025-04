Prepárate: estos productos podrían escasear pronto en EEUU por los aranceles de Trump a China

Los minoristas advierten que los consumidores estadounidenses podrían volver a encontrarse con estantes vacíos en las tiendas y con las mismas dificultades en la cadena de suministro que marcaron la era de la COVID-19 si los aranceles del presidente Donald Trump a China se mantienen en sus niveles actuales.

La Federación Nacional de Minoristas prevé que las importaciones disminuyan un 20 % en el segundo semestre si los aranceles se mantienen al ritmo actual.

Algunos de los productos con mayor probabilidad de desaparecer de las tiendas en los próximos meses serán calzado, ropa, juguetes y productos electrónicos de bajo costo, cuya fabricación está fuertemente concentrada en China, afirmó Gold. Otros productos perecederos procedentes de China, como el jugo de manzana y el pescado, tienen una vida útil limitada y era más difícil que los minoristas los aprovisionaran.

La amenaza de estantes vacíos preocupa a La Casa Blanca

"Al igual que durante la pandemia, cuando tuvimos escasez de papel higiénico, vamos a empezar a ver esto en cada vez más productos", declaró Sean Stein, presidente del Consejo Empresarial EE. UU.-China. “En un par de semanas, nos vamos a quedar sin productos, y si la administración espera a resolver el problema hasta que tengamos escasez y acaparamiento, será demasiado tarde”.

La amenaza de estantes vacíos en las tiendas parece haber generado alarma en la Casa Blanca, más que meses de advertencias de las empresas sobre el aumento de precios, según una persona familiarizada con las actividades de cabildeo empresarial en torno a los aranceles. Los funcionarios de la administración Trump parecían especialmente preocupados por la escasez de productos en fechas festivas, como el 4 de julio y Navidad, añadió.

Las empresas han estado cancelando sus envíos de productos desde China y deteniendo nuevos pedidos después de que Trump impusiera un arancel del 145 % a casi todas las importaciones chinas este mes. Como resultado, el número de buques de carga programados para llegar al Puerto de Los Ángeles se prevé que disminuya un 33 % interanual para la semana que finalizó el 10 de mayo, según los datos de seguimiento de buques de Port Optimizer.

La guerra comercial con el país asiático impactará los bolsillos estadounidenses.

Normalmente, los minoristas estadounidenses estarían aumentando sus pedidos para dos períodos críticos a finales de este año: la temporada de compras de regreso a clases de otoño y las vacaciones de invierno. Y esta caída genera incertidumbre sobre si los compradores estadounidenses tendrán la selección de productos a la que se han acostumbrado en los próximos meses.

"Están tomando sus decisiones de compra navideña ahora", dijo Jonathan Gold, vicepresidente de cadena de suministro y política aduanera de la Federación Nacional de Minoristas. "Es un desafío para la gente saber cómo hacer pedidos y fijar precios correctamente con toda la incertidumbre que existe sobre los aranceles".

Con el arancel actual, una empresa estadounidense tendría que pagar al menos $145 en aranceles a Aduanas y Protección Fronteriza para importar un artículo con un valor de $100, excepto para productos electrónicos y farmacéuticos, que tienen un impuesto menor. Ese arancel podría eliminar cualquier ganancia que una empresa estuviera obteniendo y obligarla a vender sus productos con pérdidas o a subir los precios a niveles que los consumidores podrían no estar dispuestos a pagar.

Hasta Target siente el impacto

Este mes, vendedores chinos informaron a NBC News que empresas estadounidenses, como Target, han suspendido sus pedidos. Una vendedora de uñas postizas a minoristas estadounidenses afirmó que sus productos están listos para ser enviados, pero que han estado estancados en China. No prevé enviar ningún producto a Estados Unidos durante el primer semestre del año.

Tras una reunión con importantes minoristas esta semana, Trump declaró el miércoles que estaba considerando reducir los aranceles a China, aunque no ha tomado ninguna medida formal. El jueves declaró que su administración se reunió con funcionarios chinos, pero ese mismo día, funcionarios chinos negaron que hubiera habido conversaciones comerciales formales con Estados Unidos.

Si bien algunos minoristas habían incrementado sus envíos desde China antes de la imposición de aranceles, lo que les daba tiempo para llegar al verano, esto no era una opción para muchas pequeñas empresas que, por lo general, no cuentan con el dinero ni la influencia necesaria con sus fabricantes para aumentar la producción.

Jessica Berger, fundadora y directora ejecutiva de la empresa de mascotas Bundle x Joy, no pudo impedir que el último envío de juguetes para perros y otros accesorios para mascotas de su empresa saliera de China antes de que entraran en vigor los aranceles del 145 %.

Ahora, se enfrenta a una factura arancelaria de 180 000 dólares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cuando los artículos lleguen a Estados Unidos. Berger afirmó que su empresa, que también obtiene ingresos de sus alimentos para mascotas fabricados en Estados Unidos, podrá utilizar la financiación existente para cubrir el coste de los aranceles, pero ese no es el caso de todas las pequeñas empresas.

"Por suerte, tengo los recursos, pero hace seis meses no los habría tenido. Potencialmente me habría llevado a la quiebra", declaró Berger, quien vende sus productos en tiendas nacionales como Walmart. "Así de ajustados estamos de dinero en una pequeña empresa. No contamos con grandes líneas de crédito ni con todas esas cosas".

Advierten que la cadena de suministro puede colapsar

Dado que casi todos los juguetes para perros se fabrican en China, Berger no ve otra alternativa para la fabricación. Y para sus futuros pedidos de productos, como los que se ha comprometido a vender a minoristas durante las fiestas, afirmó que tendrá que aumentar sus precios para cubrir el costo de los aranceles si estos se mantienen por mucho más tiempo. Sin embargo, también ha escuchado de otras pequeñas empresas que están deteniendo su producción en China.

"Creo que veremos una oferta muy limitada de artículos discrecionales, y es posible que el consumidor simplemente no compre tanto porque los productos no estarán disponibles, y si lo están, serán mucho más caros", afirmó.

Para los importadores que no puedan o no estén dispuestos a pagar los aranceles de sus productos que lleguen en las próximas semanas, esto podría resultar en miles de contenedores de mercancías sin reclamar en los puertos estadounidenses, lo que podría colapsar la cadena de suministro, de forma similar a lo ocurrido durante la COVID-19, afirmó Stein.

"Podríamos tener miles de contenedores atascados, colapsando el puerto", advirtió Stein. "Va a ser un desastre".

Incluso si Trump redujera los aranceles, la interrupción causada a la cadena de suministro podría tardar semanas o meses en solucionarse, dado el tiempo que tardan los barcos en cruzar el Pacífico y los demás componentes de la cadena en volver a funcionar.

“Hay un período de ocho semanas en el que los volúmenes se desplomarán antes de que puedan siquiera recuperarse, y eso si la situación vuelve a la normalidad”, afirmó Dean Croke, analista principal de DAT Freight and Analytics. “Todo esto ocurre en una época del año en la que los volúmenes deberían empezar a aumentar”.

Añadió que la reducción del flujo de importaciones al puerto tendrá un efecto dominó en el resto de la industria naviera. Los camiones que transportaban mercancías desde el puerto se trasladarán ahora a otros destinos, inundando el mercado del transporte con un exceso de capacidad y reduciendo las tarifas que cobran los camioneros por transportar sus mercancías. Esta caída en la demanda de conductores, sumada a una desaceleración en otras áreas de la economía, como la manufactura y la construcción de viviendas, podría provocar que los camioneros abandonen la industria y contribuir a una escasez de conductores más adelante.

“Podría pasar hasta bien entrada la segunda mitad de este año antes de que el volumen de camiones se recupere”, dijo Croke. “Incluso si todo volviera a la normalidad ahora”.



Esta nota fue publicada originalmente en inglés por NBC News. Para leer la nota original, haz clic aquí.