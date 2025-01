Trump dice que Hamás fabricó bombas de condones comprados por EEUU

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el grupo islamista Hamás utilizó preservativos financiados por Washington para fabricar bombas usadas contra Israel.

"Hemos identificado y detenido el envío de 50 millones de dólares a Gaza para comprar preservativos para Hamás. 50 millones. ¿Y saben qué han hecho con ellos? Los han usado como un método para fabricar bombas", afirmó Trump desde la Casa Blanca.

El mandatario dijo haber detectado este gasto durante "un examen de la gran burocracia en la que ha habido un tremendo derroche, fraude y abuso".

No es la primera vez que Trump habla de esa partida de 50 millones de dólares en condones para Gaza, pero según un análisis del periódico británico The Times, Estados Unidos no ha invertido nada en preservativos en Oriente Medio.

La Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) aprobó en 2023 $60.8 millones para preservativos y anticonceptivos femeninos para todo el mundo.

Pero solo Jordania, entre los países de Oriente Medio, habría recibido unos $45,000 dólares en anticonceptivos orales e inyectables.

Israel ha acusado a Hamás en el pasado de provocar cientos de incendios en el sur del país con dispositivos explosivos rudimentarios adheridos a globos, preservativos inflados o bolsas de plástico con helio.

