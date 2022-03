Documentos: jóvenes presentan complot para matanzas en sinagogas y mezquitas en Chicago

Tres adolescentes en tres ciudades diferentes planearon “asesinatos en masa” en mezquitas y sinagogas de Chicago, todo en nombre de ISIS, alegó el FBI en documentos judiciales recientemente revelados.

Los documentos muestran imágenes de evidencia obtenida por las autoridades en torno al arresto de Xavier Pelkey, de 18 años, de Maine, y dos menores no identificados, uno de Chicago y otro de Kentucky.

La presentación establece que Pelkey, de Waterville, planeaba reunirse en Chicago durante las “vacaciones de primavera”. El trío se comunicó a través de Instagram y plataformas de chat, alegaron las autoridades.

Según los documentos, el adolescente de Chicago supuestamente le dijo al FBI que el plan era “ingresar a la mezquita chiita y separar a los adultos de los niños, y luego asesinar a los adultos”, todo en nombre de ISIS.

“Si no se hubieran encontrado con la policía en ese momento, continuarían hacia otra mezquita chiita o sinagoga judía y ejecutarían el mismo plan”, afirmó el FBI en la presentación. “No tenían un plan para escapar, sino que su plan terminó. con ellos siendo baleados por la policía”, agregó el FBI.

Mientras realizaban órdenes de allanamiento el mes pasado en las casas de los adolescentes en Chicago, el FBI dijo que los agentes incautaron “múltiples armas de fuego, incluida una escopeta Remington, espadas, cuchillos, un arco y flechas, múltiples banderas caseras de ISIS y múltiples dispositivos electrónicos”.

Los agentes federales descubrieron tres dispositivos improvisados ​​en la mochila de Pelkey ​​durante un cateo en su apartamento de Waterville el 11 de febrero, según documentos presentados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

Los dispositivos estaban hechos de fuegos artificiales atados con grapas, alfileres y tachuelas para crear metralla si detonaban, escribió un agente del FBI.

“Es justo decir que, según la información que recibieron los investigadores, esto fue más que solo hablar”, dijo el fiscal federal adjunto Craig Wolff el mes pasado.

Pelkey ​​está acusado de posesión de un dispositivo destructivo no registrado, un delito grave que conlleva una sentencia de hasta 10 años de prisión. Un juez de primera instancia federal ordenó esta semana que lo detuvieran sin derecho a fianza.

Su abogado, Christopher MacLean, no respondió de inmediato un mensaje el jueves de The Associated Press.