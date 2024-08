Ha llegado la hora de los villanos.

Los villanos clásicos de Disney tendrán su propio parque temático en el Magic Kingdom de Orlando, Florida.

En la pasada D23 Expo de 2022, la compañía ya insinuó la posibilidad de que los villanos se hicieran con el control del parque, como parte de una serie de proyectos que contemplaba pero que no estaba segura de que llegaran a materializarse.

Aunque la perspectiva de explorar lo que hay más allá de Big Thunder Mountain tentó a los fans, su falta de tangibilidad dejó a muchos preguntándose qué estaba haciendo exactamente Disney para competir con la próxima apertura del Epic Universe de Universal.

La respuesta llegó el sábado por la noche durante la presentación de la experiencia de la compañía en el Honda Center de Anaheim, California.

"Mientras estamos aquí sentados en el Honda Center, tenemos a los Imagineers trabajando duro", dijo Josh D'Amaro ante una multitud enfervorizada. "Todo lo que tenemos que compartir con ustedes está en desarrollo activo (…). Esto significa que la tierra se está moviendo. Esto no es cielo azul".

La revelación provocó el frenesí de la multitud.

Los parques temáticos de Disney, que forman parte de la división más amplia conocida como experiencias, han sido durante mucho tiempo un segmento de alto rendimiento para la empresa, especialmente en un momento de cambio para las cadenas de televisión lineal y de caída de los ingresos por publicidad por cable. Los parques han ofrecido estabilidad en los últimos trimestres mientras Disney baraja adaptar su negocio de entretenimiento a los hábitos de consumo que cambiaron tras la pandemia.

Sin embargo, en el trimestre más reciente, los parques nacionales de Disney en California y Florida registraron una ralentización de la demanda de los consumidores y un aumento de la inflación. La empresa espera que esta escasa asistencia se mantenga en los próximos trimestres.

Aún así, Disney es optimista en su división de experiencias, que engloba sus parques temáticos, líneas de cruceros y hoteles. La empresa se ha comprometido a invertir $60 billones en experiencias en los próximos 10 años, una parte clave de su estrategia para mantener los parques frescos y relevantes en un segmento competitivo.

Alrededor del 70% de ese dinero se destinará a nuevas experiencias en parques nacionales e internacionales, junto con líneas de cruceros. El 30% restante se destinará a tecnología e infraestructuras, incluido el mantenimiento de las atracciones existentes.

El sábado, los fans de Disney pudieron echar un vistazo al destino de esa inversión con la ayuda de algunos grandes nombres.

Walt Disney World

Rita Ora subió al escenario para interpretar "Trust in Me" de "The Jungle Book" y anunciar la llegada de la nueva zona de villanos a Magic Kingdom. Esta nueva zona del parque incluirá dos grandes atracciones, así como tiendas y restaurantes.

"Prepárense, pobres desgraciados", bromeó D'Amaro.

Shaboozey hizo vibrar el Honda Center con una interpretación de "Life Is a Highway" como parte del anuncio de que partes del Frontier Land de Florida serán retematizadas con elementos de la película "Cars".

Esta zona diferirá de la de Disney California Adventure, explicó D'Amaro al público, y se desarrollará en la naturaleza. Habrá una atracción con billete electrónico, una emocionante carrera de rally todoterreno, y una segunda atracción más familiar. Está previsto que las obras comiencen a principios de 2025.

D'Amaro señaló que estas ampliaciones en Magic Kingdom son las mayores de la historia del parque.

En Hollywood Studios, Disney construirá una zona centrada en "Monsters, Inc". Billy Crystal, la voz del monstruo verde de un solo ojo Mike Wazowski, apareció en el escenario para hablar a los asistentes sobre la nueva zona.

Crystal cantó una versión de "If I Didn't Have You" y recibió una gran ovación.

Esta zona contará con una gran atracción que llevará a los visitantes a un emocionante recorrido por la Fábrica de la Risa a través de una montaña rusa suspendida. El público aplaudió la nueva atracción. Según D'Amaro, las obras comenzarán el año que viene.

El parque Tropical America's Land de Animal Kingdom, que abrirá sus puertas en 2027, contará con una atracción de Indiana Jones ambientada en un templo maya. Ke Huy Quan apareció en el escenario con D'Amaro para hablar de la nueva atracción y recordar su primer papel como actor en "Indiana Jones y el templo maldito".

"Josh, tengo que preguntarte, ¿habrá serpientes?". bromeó Quan.

D'Amaro dijo que las obras comenzarán en otoño y que los visitantes tendrán que esperar para ver qué les depara la nueva historia de la atracción de Orlando.

Como parte del terreno de América Tropical, Disney está creando Pueblo Esperanza, que significa pueblo de la esperanza. Aquí la compañía está construyendo la Casita Madrigal de "Encanto" y tendrá una atracción centrada en el personaje Antonio que tiene el don mágico de hablar con los animales. La Casita ha animado el mobiliario de la casa para que los visitantes puedan recorrerla y se adentren en la habitación de la selva de Antonio.

También formará parte de esta zona un carrusel totalmente nuevo con animales tallados en madera de cuentos clásicos de Disney.

Disneyland

El mundo de "Avatar" llegará a Disney's California Adventure, según anunció D'Amaro el sábado. La zona se inspirará en la segunda película "La forma del agua" y contará con una nueva atracción.

"Para nuestro nuevo destino nos inspiramos en la segunda película 'El camino del agua', así como en la próxima 'Fuego y ceniza' y en las futuras películas de Avatar", dijo Ali Rubinstein, director ejecutivo global de desarrollo creativo de Walt Disney Imagineering, durante la presentación del sábado. "Y tendrá una escala y un nivel dignos de estas historias épicas".

Este parque también tiene previsto abrir una atracción de "Coco" que seguirá a Miguel por la tierra de los muertos. Utilizará animatronics de audio de última generación como los vistos en la recientemente renovada Tiana's Bayou Adventure. También se inspirará en las emblemáticas atracciones Haunted Mansion y Piratas del Caribe. La empresa iniciará las obras en 2026.

Deadpool apareció en el escenario para burlarse de los parques, incluido el dragón animatrónico que se incendió en Disneyland el año pasado, así como de D'Amaro.

A continuación, la empresa reveló que el Campus Vengadores casi duplicará su tamaño con la incorporación de dos nuevas atracciones. La primera se llama Avengers Infinity Defense, que llevará a los visitantes a una aventura para detener al Rey Thanos en el uso de la tecnología de portales robada. Los visitantes ayudarán a defender lugares emblemáticos como Asgard, Wakanda y Nueva York.

La segunda atracción es Stark Flight Lab, donde los visitantes aprenderán a volar como un superhéroe. La construcción comenzará el año que viene.

La empresa también anunció que Tiana's Bayou Adventure, la renovación de Splash Mountain, abrirá el 15 de noviembre. La versión de Walt Disney World Resort se inauguró en junio.

Parques internacionales

El parque temático Adventure World de Disneyland París tendrá una nueva zona basada en "El Rey León" con una atracción de tobogán basada en las Tierras de la Manada. El parque temático de Frozen, anunciado anteriormente, se inaugurará en 2026.

Shanghái tendrá una nueva montaña rusa con Spider-Man como protagonista.

"Va a ser una montaña rusa de alta energía", dijo Scott Trowbridge, alto ejecutivo creativo de Walt Disney Imagineering.

El parque de Hong Kong también contará con una atracción de Spider-Man en la zona de la Stark Expo.

Tokio estrenará en septiembre un nuevo espectáculo nocturno llamado "Reach for the Stars". En él aparecerán personajes de "Big Hero Six", "Up" y superhéroes de Marvel.

Cruceros de Disney

La línea de cruceros de Disney está experimentando una gran expansión. Además de los cinco barcos que ya navegan por el mundo y los cuatro que están en producción, Disney añadirá otros cuatro barcos a la flota entre 2027 y 2031.

D'Amaro sacó a All-4-One a cantar "This I Swear" para anunciar los cuatro nuevos barcos. Disney tendrá pronto 13 destinos diferentes para sus cruceros.

"Disney Cruise Line es constantemente la línea mejor valorada por las familias porque ofrece algo para todos", dijo D'Amaro. "Ampliar nuestra flota da a más gente -en más partes del mundo- oportunidades para vivir una experiencia en el mar que sólo Disney puede ofrecer".

Una asociación "Épica"

Disney también aprovechó la presentación del sábado para poner al día a fans y accionistas sobre su inversión de $1.5 billones en Epic Games.

D'Amaro estuvo acompañado en el escenario por los líderes creativos de toda la compañía, incluyendo a Jennifer Lee de Walt Disney Animation, Pete Doctor de Pixar, Kevin Feige de Marvel y Dave Filoni de Lucasfilm para compartir varias colaboraciones futuras con Epic Games y Fortnite.

Disney transmitió este segmento del programa en Fortnite y más de un millón de personas sintonizaron esa transmisión en vivo, dijo D'Amaro.

Los personajes de Disney Animation llegarán al juego este otoño, incluidos Cruella, Garfio y Maléfica, bromeó Lee. A ellos se unirán los Increíbles de Pixar, como Frozone, ElastaGirl y Mr. Increíble, añadió el doctor.

En cuanto a Lucasfilm, Filoni dijo que la semana que viene aparecerán nuevos personajes de Star Wars, como IG-11 y un Grogu. Filoni también se burló de que él y Jon Favreau están trabajando en una historia de Mandalorian y Grogu para la atracción Star Wars Smugglers Run en Galaxy's Edge.

Marvel ha sido socio de Epic desde 2018 y hay más en camino. Feige dijo que muchos fans descubren a los personajes de Marvel a través de Fortnite y luego van a leer los cómics y ver el contenido del Marvel Cinematic Universe. La próxima semana llegará al juego un nuevo evento centrado en Doctor Doom. El público de la D23 vio un teaser el sábado por la noche que incluía una serie de nuevas armas especiales, incluido el escudo del Capitán América, y una versión Peely de Lobezno.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sarah Whitten para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.

Nota del Editor: Comcast es la empresa matriz de NBCUniversal, CNBC y Telemundo.