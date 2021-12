Desde la cárcel: Rogel Aguilera habla por primera vez tras ser sentenciado a 110 años de prisión

DENVER, Colorado - El caso del joven camionero cubano sentenciado a más de 100 años de prisión ha generado un intenso debate en todo el país y desde la prisión Rogel Lázaro Aguilera-Mederos dijo sentirse inmensamente agradecido por el gran apoyo y que alberga esperanza.

"Me estoy muriendo en vida, es muy difícil vivir con este trauma, no puedo dormir", fueron las palabras de Aguilera-Mederos, joven de origen cubano y residente de Texas, poco antes de recibir la inesperada sentencia y de pedirles perdón a las familias de las víctimas por la tragedia de abril del 2019.

La sentencia interpuesta esta semana contra Aguilera-Mederos ha movido fuertemente a la opinión pública y muestra de ello es que casi 3 millones de personas han firmado una petición en línea a través de la cual le piden al gobernador de Colorado, Jared Polis, que perdone o conmute la sentencia a 110 años contra el joven de 25 años.

Rogel Aguilera-Mederos, el camionero hispano encontrado culpable de causar un mortal accidente en la autopista I-70 en Colorado, en el que fallecieron cuatro personas, fue sentenciado este lunes a un total de 110 años de prisión.

SUS PRIMERAS PALABRAS DESDE LA CÁRCEL

‘’Muchas gracias a todo el mundo, es un momento bien duro, bien difícil, por todo el trauma que tengo, por el accidente, por las personas que murieron y que resultaron heridas’’, fueron las palabras de Rogel Aguilera desde la cárcel en el condado Jefferson en Colorado a través de los micrófonos de Actualidad Radio.

El joven camionero no solo agradeció el apoyo que está recibiendo si no que envió este mensaje: ‘’Las personas tienen que estar tranquilas, yo no me voy a suicidar, porque me han escrito personas, diciéndome que no atente contra mi vida que hay una segunda esperanza’’.

‘’Yo nunca intenté hacerle daño a nadie y si todo el mundo se fija por mis cargos y mis años, estamos hablando de un asesino, aquí a los asesinos le dan 40 años y a mi me metieron vida en prisión’’, añadió el joven.

Rogel Aguilera-Mederos de origen cubano y residente de Texas fue declarado culpable de un total de 26 de los 41 cargos que enfrentaba inicialmente, incluyendo 4 cargos de homicidio vehicular.

POR QUÉ FUE TAN FUERTE LA SENTENCIA

La sentencia contra el camionero hispano fue tan severa debido a la cantidad de cargos y a que en el estado de Colorado las condenas tienen que pagarse de forma consecutiva. A pesar de que el juez interpuso la pena mínima por cada cargo, la sumatoria de los 41 delitos llevaron a que la sentencia fuera 110 años.

El juez dijo durante la audiencia de sentencia del lunes 13 de diciembre que no tenía discreción para establecer una pena de prisión menor, aunque le hubiera gustado hacerlo.

Mientras tanto, miles de personas en todo el mundo continúan firmando la petición para que se conmute la pena o se le otorgue el perdón estatal, atendiendo a su buen historial de manejo, buena conducta social, ningún record delictivo ni criminal y la no intencionalidad. Cuando se reúna el millón de firmas necesarias será solicitado su indulto.