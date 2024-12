Descubren a niños trabajando en “peligroso” turno de limpieza en planta de carne

Una empresa de limpieza ha recibido una multa de $171,000 después de que los investigadores federales encontraran a 11 niños trabajando en un "peligroso" turno de noche en una planta de procesamiento de carne en Iowa.

El Departamento de Trabajo de EEUU dijo en un comunicado que encontró a los niños trabajando para la empresa de saneamiento Qvest LLC en la fábrica de carne de cerdo Seaboard Triumph Foods en Sioux City, Iowa.

Los niños fueron empleados para "usar limpiadores corrosivos para limpiar cortadores de cabezas, extractores de mandíbulas, sierras de cinta, cortadores de cuello y otros equipos en las instalaciones de Seaboard Triumph Foods desde al menos septiembre de 2019 hasta septiembre de 2023", dice el comunicado.

Es ilegal bajo la ley estadounidense que cualquier persona menor de 18 años trabaje en el procesamiento de carne. Qvest debe pagar la multa y no incurrir en "trabajo infantil opresivo", según una presentación judicial en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Iowa.

Qvest, con sede en Oklahoma, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Seaboard Triumph Foods dijo en una declaración escrita a NBC News que no estaba acusada de ningún delito, que no toleraba que ningún proveedor utilizara mano de obra menor de edad y que "no tenía pruebas de que menores de edad accedieran a la planta". Añadió que no ha utilizado los servicios de Qvest desde hace más de un año.

Qvest también debe contratar a una empresa externa para que revise sus políticas sobre empleo de menores en un plazo de 90 días y establecer un proceso para que los denunciantes puedan denunciar el empleo ilegal de menores, incluida una línea telefónica gratuita.

Es la segunda vez que se descubre a un contratista empleando a menores en las mismas instalaciones: En mayo, Fayette Janitorial Services LLC acordó pagar casi $650,000 por emplear a casi dos docenas de niños en la planta de Sioux City y en una instalación de Perdue Farms en Virginia.

Fayette declaró en mayo que ya no emplea a menores; tanto Seaboard como Perdue Farms rescindieron sus contratos con Fayette tras la investigación de mayo.

Imagen de un trabajador adulto de Fayette Janitorial recogiendo partes de animales en una planta de procesamiento tomada por el Departamento de Trabajo de EEUU en el curso de su investigación sobre Fayette Janitorial Service. (Departamento de Trabajo de EEUU)

"Estos hallazgos ilustran la historia de Seaboard Triumph Foods de niños trabajando ilegalmente en sus instalaciones de Sioux City desde al menos septiembre de 2019. A pesar de cambiar de contratistas de saneamiento, los niños continuaron trabajando en ocupaciones peligrosas en esta instalación", dijo Michael Lazzeri, administrador regional del Medio Oeste de salarios y horas.

El departamento dijo que en el año fiscal 2024, la División de Salarios y Horas encontró violaciones laborales que involucraron a más de 4,000 niños, descubiertas en 736 investigaciones y que resultaron en más de $15 millones en multas, un aumento del 89% con respecto al año anterior.

Paul DeCamp, ex jefe de la División de Salarios y Horas y ahora abogado de Seaboard Triumph, dijo en un comunicado que las empresas estaban siendo "víctimas" de trabajadores fraudulentos que obtenían empleo con documentos falsificados.

"Esta situación pone de relieve los problemas a los que se enfrentan los empleadores de todo el país: individuos, incluidos menores, que obtienen puestos de trabajo mediante el uso de documentos de identificación fraudulentos, que son lo suficientemente sofisticados como para engañar incluso al sistema E-Verify del gobierno federal", afirmó.

Una investigación de NBC News de un año de duración sobre los trabajadores menores de edad en mataderos puso de relieve cómo se ha contratado a niños en mataderos e instalaciones de procesamiento de carne. La serie incluía la historia de Duvan Pérez, de 16 años, que murió tras quedar atrapado en la maquinaria después de conseguir el trabajo utilizando el documento de identidad de un hombre de 32 años.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Patrick Smith para NBC News.