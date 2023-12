Denuncian que empleada de correos maltrató a clientes que no hablaban inglés

MIAMI - Una trabajadora de una oficina de correos en La Pequeña Habana fue arrestada luego de una confrontación con varios clientes que fue captada en cámara.

Todo habría comenzado cuando la empleada presuntamente le negó el servicio a una mujer hispana por no hablar inglés. Mientras esto sucedía, otra persona que presenció la situación sacó su celular para grabar y habría sido agredido por la mujer.

“Su trato hacia estas personas es discriminatorio”, dijo Miguel Bravo sobre la empleada del servicio postal. En el video que el hombre grabó, se escuchan algunos comentarios sobre los clientes de parte del personal de la oficina de correos ubicada en la cuarta calle y la avenida 27 del noroeste en Miami.

“Comenzaron a decir: ‘que se vaya para su país, que no deben estar acá, si no hablan inglés’, no van a recibir servicios y no les van ayudar”, recalcó Bravo, quien fue testigo de lo ocurrido el sábado por la mañana cuando varios clientes esperaban su turno.

Bravo dice que se mantuvo alejado de la situación hasta que una señora mayor trató de enviar una carta certificada. “Y le dice ‘certificado’ a la señora y esta le dice: ‘ay no, inglés, inglés’. Y la señora le contesta: ‘no hablo inglés’. Y entonces la mujer responde: ‘pues sálgase”.

Fue entonces que Miguel Bravo pidió hablar con el supervisor y decidió grabar a la empleada. “Eso a mi me afectó como latino e hispano porque se vio el odio y la obvia discriminación que había", dijo.

En la grabación, la mujer dice que no le importa que la estén grabando. “Todos ustedes vienen acá y todo el tiempo discriminan en contra de nosotros. Siempre”, se le oye decir en el video.

La policía de Miami arrestó a Shintell Ford, de 39 años, bajo cargos de robo luego de arrebatar un celular.

“Me atacó y me sacó el teléfono, me robó el teléfono. Entraron a la parte de atrás del correo y allá trataron de destruirme el teléfono”, cuenta Miguel Bravo.

Según el reporte de la policía, la acusada le había entregado el celular a otro empleado y la víctima resultó con lesión en la mano.

Aunque el arresto de Ford, no fue por su desempeño de trabajo, se encontraron varios comentarios públicos criticando el servicio al cliente en esa oficina postal, incluyendo el trato hacia clientes que no hablan inglés.

TELEMUNDO 51 contactó a la oficina de correos sobre estas alegaciones, la cual refirió las preguntas a la policía de Miami, donde supimos que la empleada está libre bajo fianza.