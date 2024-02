El fabricante de vehículos eléctricos Tesla fue demandado por fiscales de distrito que representan a 25 condados de California, por el supuesto manejo inadecuado por parte de la empresa de desechos peligrosos en instalaciones de todo el estado.

Aunque Tesla ahora tiene su sede en Austin, Texas, anteriormente operaba en Palo Alto, California, donde mantiene su base de ingeniería.

La primera fábrica de vehículos eléctricos de gran volumen de la compañía en el mundo fue su planta de ensamblaje de automóviles en Fremont, California, que todavía posee y opera en la actualidad.

La demanda, The People of the State of California v. Tesla Inc., se presentó el martes en un tribunal estatal en el condado de San Joaquín. Reuters informó por primera vez sobre el litigio.

Los fiscales de distrito alegaron en su denuncia, entre otras cosas, que Tesla había “eliminado intencionalmente y provocado intencionalmente la eliminación de desechos peligrosos” en puntos que “no estaban autorizados” ni equipados adecuadamente para manejar ese material.

También alegaron que Tesla a menudo no etiquetaba con precisión los contenedores de materiales peligrosos que generaba, utilizaba o almacenaba en sus instalaciones. Agregaron que la empresa no capacitaba a los empleados en el manejo adecuado de residuos peligrosos.

Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Esta historia fue publicada originalmente por CNBC.