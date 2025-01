¿Qué es DeepSeek? La IA china provoca caída de acciones tecnológicas en EEUU

Las acciones tecnológicas se desplomaron este lunes por la mañana, a medida que aumentaban los temores de que la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek superara el dominio estadounidense en el desarrollo de la IA.

El Nasdaq Composite, que sigue a las empresas tecnológicas más grandes del país, se desplomó más del 3%. El Dow Jones cayó menos de puntos y el S&P 500 cayó casi un 2%.

La liquidación fue provocada por los avances afirmados por DeepSeek de China, que lanzó un modelo de inteligencia artificial de código abierto en diciembre, después de decir que solo tomó dos meses y menos de $6 millones para crearlo.

Esas afirmaciones serían mucho menores que los cientos de miles de millones de dólares que gigantes tecnológicos estadounidenses como OpenAI, Microsoft, Meta y otros han invertido en el desarrollo de sus propios modelos, alimentando temores de que China pueda estar superando a Estados Unidos en la escala y eficiencia de sus Inversiones en IA.

La aplicación de DeepSeek es ahora la principal aplicación gratuita en la App Store de Apple, desplazando a ChatGPT de OpenAI al segundo lugar.

Entre los mayores perdedores de la caída del mercado de valores se encuentra el fabricante de chips Nvidia, cuyas acciones se desplomaron hasta un 18%. Nvidia ha estado entre las de mejor desempeño últimamente, con acciones que se han disparado más del 200% en el transcurso de los últimos dos años, lo que la convierte en una de las empresas más grandes del mundo.

La caída de Nvidia borraría más de $500 mil millones en valor de mercado de la compañía. Si sus acciones cierran en estos niveles, sería la mayor caída de valor de mercado en la historia del mercado bursátil estadounidense, según Bloomberg.

Otras empresas de semiconductores también sufrieron pérdidas importantes. Micron Technology y Arm Holdings cayeron un 7%, mientras que ASML cayó un 9%.

Las empresas tecnológicas de gran capitalización también sintieron las consecuencias: Microsoft y la matriz de Google, Alphabet, cayeron un 4%. Meta Platforms, que está desarrollando su propio modelo de IA de código abierto, cayó casi un 2%.

Las preocupaciones sobre los supuestos avances de DeepSeek surgen a pesar de los controles de exportación de semiconductores avanzados a China.

En su intervención en el Foro Económico Mundial la semana pasada, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dijo que los avances de DeepSeek parecían ser "súper impresionantes… y súper eficientes desde el punto de vista informático". "Deberíamos tomarnos muy, muy en serio los acontecimientos que ocurren en China", añadió Nadella.

A finales de 2024, Microsoft dijo que planeaba invertir $35 mil millones para construir "una infraestructura de centro de datos en la nube y de inteligencia artificial confiable y segura".

Constellation Energy, que firmó un acuerdo con Microsoft para reiniciar la planta nuclear de Three Mile Island para alimentar servidores de inteligencia artificial, se hundió un 16%. Las acciones de otras compañías eléctricas consideradas beneficiarias de la IA, como Vistra Energy y NRG Energy, también cayeron drásticamente. Siemens Energy, que fabrica equipos para empresas de servicios públicos, se desplomó un 20%. GE Vernova, otro fabricante de equipos eléctricos, cayó más del 23%.

No todo el mundo está convencido de los anuncios de DeepSeek. "Creemos que… DeepSeek no 'construyó OpenAI por $5 millones'", escribió la analista de Bernstein, Stacy Rasgon, en una nota a sus clientes el lunes. "Los modelos tienen un aspecto fantástico, pero no creemos que sean milagros".

Giuseppe Sette, presidente de la firma de investigación de mercado de IA Reflexivity, dijo que la tecnología subyacente de DeepSeek parece ser "extremadamente optimista en el largo plazo" porque podría ser una guía para otras empresas de IA en el futuro.

“DeepSeek ha conquistado el mercado al hacer más con menos. En términos sencillos, activan sólo las partes más relevantes de su modelo para cada consulta, y eso ahorra dinero y poder de cálculo. Esto demuestra que con la IA las sorpresas seguirán llegando en los próximos años", escribió Sette en una nota el lunes.