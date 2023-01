CNBC: ¿Deberías ser creativo con tu currículum? Los expertos dicen la probabilidad de conseguir el trabajo de tus sueños

Cuando solicita el trabajo de sus sueños, hacer que su solicitud se destaque puede ser clave.

Una forma en que las personas están tratando de hacer esto es hacer que sus currículos se vean como el sitio web o el producto de una empresa, o agregar elementos de estilo clave utilizados por la empresa a sus currículos.

Eleonora Papini ha seguido este enfoque muchas veces.

"Es difícil exprimir mi vida, experiencias y habilidades en una o dos páginas, tener gráficos impresionantes puede ayudar a transmitir mi dedicación y creatividad mucho mejor de lo que lo harían las palabras", dijo a Make It de CNBC.

Para una aplicación reciente a Netflix, recreó la pantalla de inicio de los servicios de transmisión. Los cuadros que suelen mostrar títulos e imágenes de películas o series en su lugar incluían sus detalles.

En una aplicación para la empresa de cosméticos británica Lush, incorporó elementos como su fuente y franjas de los productos de Lush, que la empresa también usa en su sitio web. Papini también agregó secciones temáticas como una lista de "ingredientes" que enumeraba sus habilidades en su currículum.

La graduada en marketing, Lap Tran, siguió un enfoque similar cuando solicitó una pasantía en Spotify a principios de este año. Usó el esquema de colores y la fuente de la empresa y reprodujo su diseño para su currículum.

¿LOS SOLICITANTES DE EMPLEO CREEN QUE VALE LA PENA?

En ese momento, Tran pensó que podría valer la pena el tiempo adicional para sobresalir y hacer que su currículum fuera más atractivo para una empresa a gran escala. Pero desde entonces ha cambiado de opinión.

"Mirando hacia atrás, no valió la pena el esfuerzo adicional, pero sí una buena experiencia con los CV temáticos, ya que no fui elegido ni me enviaron un correo electrónico para notificarme que no fui elegido", dijo a Make It de CNBC.

Eleonora tampoco ha notado una gran diferencia después de aplicar a varias empresas. "Solo un reclutador me contactó y felicitó mi CV", dijo.

Sin embargo, todavía cree que hacer currículos creativos puede valer la inversión de tiempo para algunos solicitantes.

"Creo que vale la pena si te gusta 'jugar' con gráficos. Me gusta y disfruto creando nuevos gráficos y probando nuevas estrategias", explica, pero cree que el enfoque no se adapta a todos, especialmente si el diseño gráfico no es una de tus principales habilidades.

EL VEREDICTO DE LOS EXPERTOS

Los expertos también parecen ser cautelosos.

La escritora profesional de currículums Suzie Henriques, que reside en el Reino Unido, le dijo a Make It de CNBC que un enfoque tradicional suele ser una apuesta más segura.

"La mayoría de las veces, el formato tradicional basado en texto suele ser el mejor", dijo. "El CV estándar es universalmente inteligible y sigue siendo el estándar de oro durante el proceso de contratación".

La asesora profesional y redactora de currículums Amanda Augustine, que trabaja para la empresa estadounidense TopResume, tiene una opinión similar.

"En lugar de agregar elementos de diseño para imitar la marca del empleador, sería más efectivo personalizar el contenido de su currículum y carta de presentación en función de la lista de trabajo específica", dijo.

Los currículums altamente creativos podrían incluso reducir sus posibilidades de obtener una entrevista, dicen los expertos.

Una de las razones de esto es la distracción, dice Gaelle Blake, jefa de nombramientos permanentes en la firma de reclutamiento Hays.

"Los detalles cruciales podrían ser más difíciles de encontrar en un CV creativo o podrían distraer la atención de sus credenciales", dijo a Make It de CNBC, y agregó que estos datos clave sobre habilidades y experiencia son la parte más importante de un currículum para los reclutadores.

Además, muchas empresas utilizan software que lee y filtra los currículums. Esto también podría causar problemas, explica Henriques.

"Algunas organizaciones utilizan software de gestión de candidatos para analizar la información de su CV en su sistema y un formato inusual o muy visual puede no ser compatible con esto, lo que significa que el texto que ha incluido puede no ser legible en el otro extremo", dijo ella.

LO QUE DEBES HACER ENTONCES

La única excepción notable son los trabajos e industrias altamente creativos, dijeron los tres expertos a Make It, y agregaron que incluir enlaces a portafolios para sitios web es una buena manera de mostrar la creatividad.

Por lo general, los currículums estándar no son menos efectivos, dicen, pero hay algunas cosas a tener en cuenta. Henriques sugiere mantener el diseño claro y simple.

"Recomiendo usar encabezados de sección claros, dejar mucho espacio en blanco y, si desea agregar algo de estilo, las líneas de borde, las viñetas y un poco de sombreado pueden realmente atraer la atención del lector hacia las áreas clave", dijo.

Cuando se trata de contenido, Augustine cree que los currículums deben ser más que una serie de viñetas.

"Quieren que su currículum se lea como una historia, que explique por qué está calificado para el trabajo que desea", sostuvo, y agrega que los ejemplos y datos específicos del rol son formas útiles de lograrlo.

Mientras tanto, Blake insta a los solicitantes a no pasar por alto los conceptos básicos: verificar los errores de ortografía, gramática y puntuación es clave, dijo.

Sin embargo, su último consejo va más allá de los currículos. Ella cree que asegurarse de poder explicar sus habilidades de una manera convincente durante las entrevistas es igual de importante.

"No confíe en su CV para que hable por usted", concluye Blake.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sophie Kiderlin para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.