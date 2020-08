¿Cuándo llegará el siguiente cheque de estímulo? Podría ser pronto

NUEVA YORK — Cuando se trata de una segunda ronda de cheques de estímulo de $1,200 dólares para los contribuyentes en Estados Unidos hay buenas y malas noticias.

La buena noticia: tanto los republicanos como los demócratas han dicho que quieren enviar a los estadounidenses más pagos directos. La mala noticia: el Congreso debe acordar el próximo paquete de estímulo del coronavirus para que ese dinero llegue.

Las conversaciones entre los principales líderes demócratas y la Casa Blanca han fracasado porque no pudieron llegar a un acuerdo sobre cuánto gastar en esa legislación, entre otros aspectos. Los demócratas han propuesto más de $3 billones en ayuda, mientras que los republicanos han dicho que su objetivo es $1 billón.

La gran pregunta es qué tan pronto podría suceder eso. El Congreso tiene como fecha límite el 30 de septiembre para elaborar un presupuesto para el próximo año fiscal. Los demócratas de la Cámara de Representantes están trabajando en una nueva legislación para brindar apoyo al Servicio Postal de los Estados Unidos, que algunos esperan podría ayudar a reabrir las conversaciones de estímulo.

“Ninguna de las partes quiere darle una victoria a la otra en este momento”, dijo Ed Mills, analista de políticas de Washington en Raymond James.

El impasse llevó al presidente Donald Trump a firmar una serie de órdenes ejecutivas a principios de este mes, que abordan los beneficios de desempleo, los préstamos estudiantiles, las protecciones contra desalojos y los aplazamientos de impuestos sobre la nómina.

Pero otras áreas quedaron intactas, incluida la financiación estatal y local y la ayuda para las escuelas.

Otras iniciativas con un apoyo más popular, como los controles de estímulo y la ayuda para pequeñas empresas, podrían ayudar a que los políticos vuelvan a la mesa de negociaciones, dijo Mills.

Mientras tanto, el gasto podría desacelerarse a medida que los ahorros de los hogares comiencen a disminuir y, con el aumento de las prestaciones por desempleo, se espera que solo dure varias semanas.

Cuando los legisladores reanuden las conversaciones, se espera que los controles de estímulo permanezcan en el paquete.

"Es una de las únicas áreas que realmente tiene apoyo bipartidista", dijo Mills. "Cuanto más tiempo pasemos sin un aumento del desempleo, cuanto más tiempo pasemos con la economía aún sin reabrirse por completo, mayor será la necesidad económica de esos controles".

El gobierno confirmó que sí habrá un segundo paquete de estímulo económico en el país.

La segunda ronda de cheques de estímulo podría rondar los $1,200 por adulto, como lo fueron los primeros pagos que se realizaron a principios de este año.

Esos primeros cheques fueron autorizados por el Congreso en marzo. Incluían hasta $1,200 por individuo o $2,400 por pareja casada, más $500 por niño menor de 17 años.

Los pagos completos se enviaron a personas que ganaban hasta $ 75,000, jefes de familia con ingresos de hasta $112,500 y parejas casadas que declaran conjuntamente que ganan hasta $150,000.

Pero esos pagos se redujeron gradualmente para los ingresos por encima de esos límites y se eliminaron por completo para las personas con ingresos brutos ajustados superiores a $ 99,000; jefes de hogar de más de $ 136,500; y parejas casadas que superen los $ 198.000.

Pero cuidado, no es un regalo.

Aquellos que dependen del apoyo federal para obtener ingresos, como el Seguro Social, la Seguridad de Ingreso Suplementario o los beneficios para veteranos, también califican para recibir pagos.

Ambos lados del pasillo han propuesto algunos cambios para la segunda ronda.

Los demócratas de la Cámara de Representantes han propuesto entregar cheques de $ 1,200 nuevamente, pero esta vez aumentando el dinero de los dependientes a $ 1,200 para un máximo de tres hijos. Las familias serían elegibles para recibir hasta $ 6,000.

El plan de los demócratas también exige la eliminación del límite de edad para el pago de dependientes. También quieren que los extranjeros no residentes sean elegibles para el dinero.

Los republicanos del Senado propusieron un proyecto de ley que pedía cheques de $ 1,200 para adultos y $ 500 para dependientes. Su plan también exige eliminar el límite de edad para los dependientes.

Un grupo de republicanos del Senado, incluidos Marco Rubio, republicano por Florida, y Mitt Romney, republicano por Utah, presentó otro proyecto de ley que cambiaría ese plan para hacer que los cheques de estímulo sean de $ 1,000 para adultos y dependientes con el fin de dar a las familias con niños más dinero. El proyecto de ley también propuso permitir que los estadounidenses que presenten una declaración conjunta con cónyuges que son extranjeros no residentes (aquellos que no tienen números de seguro social) obtengan cheques.

Una vez que el gobierno tenga luz verde para enviar el dinero, esta vez podría llegar más rápido para muchas personas.

Aquellos que tienen información de depósito directo archivada con el IRS probablemente estarán entre los primeros en recibir el pago. Eso podría incluir a más personas, ahora que la temporada de impuestos de 2019 ha terminado.

El gobierno también organizó información sobre los beneficiarios federales que reciben Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario u otro apoyo, lo que podría significar que esas personas reciban los segundos cheques más rápidamente.

Sin embargo, otros podrían enfrentar una espera más larga, ya que muchas personas aún no han recibido los primeros cheques de estímulo de $ 1,200. Eso se aplica particularmente a aquellos que normalmente no presentan declaraciones de impuestos y que no reciben beneficios federales. El IRS ha creado una herramienta en línea donde los no declarantes pueden enviar su información para recibir sus cheques. Pero hay fechas límite que deben cumplir para poder recibir el dinero este año.