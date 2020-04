Autorizan desembarco de crucero con enfermos en Florida

Dos cruceros de la compañía Holland América, con 2,500 pasajeros a bordo, llegaron a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos y autoridades locales de Florida para desembarcar este jueves en Port Everglades, ubicado en Fort Lauderdale, según confirmaron fuentes a NBC News.

A bordo se encuentran cuatro muertos, nueve infectados por COVID-19 y otras 200 personas con síntomas parecidos a influenza. Según NBC, el acuerdo se logró con un Comando Unificado, que incluye comisionados del condado de Broward, el Departamento de Salud de Florida, la Guardia Costera, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y Port Everglades.

El Rotterdam atracará a la 1:00 pm en el muelle 19 y el Zaandam a la 1:30 en el muelle 21.

Se pudo conocer que nueve pasajeros irán a un hospital local y 45 enfermos permanecerán a bordo.

Holland America ha alquilado aviones para pasajeros extranjeros sanos que abordarán autobuses especialmente desinfectados que los llevarán hasta el aeropuerto, donde abordarán vuelos charter a Australia, Inglaterra y Alemania, según NBC.

El Zaandam es uno de los dos barcos transporta en su interior los cuerpos de cuatro personas que murieron abordo después de contraer el coronavirus.

En un comunicado la compañía Holland América había indicado antes que se habían puesto en contacto con un centro de salud de Broward.

En el comunicado también apelaban a la compasión de las autoridades y a la consideración del presidente Trump ante esta crisis humanitaria.

Hace pocos días, la Guardia Costera de los Estados Unidos emitió una orden a todos los cruceros en la que piden que permanezcan en el mar donde puedan ser retenidos "indefinidamente" durante la pandemia de coronavirus y que estén preparados para enviar a los pasajeros gravemente enfermos a los países donde están registrados los buques.

El Servicio de Guardacostas ordenó el miércoles a los cruceros con personas enfermas permanece en altamar.

Para la mayoría de los cruceros del sur de la Florida, eso significa las Bahamas, donde la gente todavía se está recuperando de los huracanes del año pasado.

Las reglas, que se aplican a cualquier embarcación que lleve más de 50 personas, se emitieron en un boletín de seguridad del 29 de marzo firmado por el Contralmirante de la Guardia Costera E.C. Jones, cuyo distrito incluye Florida, Georgia, Carolina del Sur y Puerto Rico, destacó AP.

La medida adoptada por la guardia costera le ordena a todos los barcos de bandera extranjera que naveguen dentro del séptimo distrito, que incluye puertos de la Florida, que incrementen sus capacidades médicas abordo y eviten trasladar personas enfermas a hospitales en tierra.

El anuncio agudizaba el drama de cientos de pasajeros y tripulantes del crucero Zaandam y su barco gemelo, el Rotterdam, de la compañía Holand America.

"Nosotros somos una población de 800 pasajeros asintomáticos, o sea nosotros no hemos registrado ningún tipo de enfermedad por ahora, eso no quiere decir que en algún camarote haya alguien que tenga fiebre que no lo sabemos. Pero la población enferma está en el buque Zaandam que es el que necesita urgentemente poder ir a un puerto para proveerle suministros y atender a la gente que está enferma", aseguró esta semana Juan Federico Henning, pasajero del Rotterdam.

Funcionarios federales, estatales y locales habían estado negociando si los dos cruceros de Holland America que habían quedado varados en la costa de Panamá con pasajeros enfermos y muertos podrían atracar en Port Everglades esta semana. Más de 300 ciudadanos estadounidenses están en los dos barcos.

El Zaandam, que zarpó a principios de marzo en un viaje sudamericano, transporta pasajeros y tripulación enfermos, mientras que los pasajeros que no muestran síntomas fueron transferidos a un barco gemelo, el Rotterdam, enviado a la región para ayudar.

Ambos barcos despejaron el Canal de Panamá antes de navegar hacia Florida. Dos de cuatro muertes en el Zaandam han sido atribuidas a COVID-19 y nueve personas han dado positivo por el nuevo coronavirus, dijo la compañía.

Más de dos docenas de cruceros están alineados en Port Miami y Port Everglades o esperan en alta mar, informó el Miami Herald. La mayoría solo tiene tripulación a bordo, pero varios aún transportan pasajeros y se dirigen hacia los puertos del sur de Florida. Carnival notificó a la SEC el martes que aún tiene más de 6,000 pasajeros en el mar.