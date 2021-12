En detalle: los factores que podrían reducir tu reembolso del IRS en 2022

NUEVA YORK - Pronto inicia la temporada de impuestos y millones de contribuyentes ya planean cómo gastar los reembolsos de 2022 tras meses de debacle económica, pero algunas familias podrían recibir pagos mucho más pequeños de lo usual.

La pandemia ha tenido un costo financiero alto en Estados Unidos durante los últimos dos años, y la temporada de impuestos puede no ser diferente aunque los reembolsos de impuestos promediaron $2,775 el año pasado, lo que fue un aumento del 11% con respecto al año anterior, según el IRS.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El IRS advierte que una amplia cantidad de factores fiscales pueden influir en el monto de tu reembolso de impuestos, si es que obtienes uno.

La agencia tributaria indica que el tamaño de tu reembolso no solo depende de tus ingresos anuales, también de la cantidad de impuestos que el gobierno federal y estatal ha retenido de tu cheque de pago. Y por supuesto, también están las deducciones y los incentivos federales como el Crédito Tributario por Hijos.

Aquí te explicamos por qué podrías recibir un pago mucho más pequeño este año.

PAGOS ANTICIPADOS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS

El Plan de Rescate Estadounidense, el último paquete de estímulo, aumentó el Crédito Tributario por Hijos de $2,000 a $3,000 por niño de 6 años en adelante y de $2,000 a $3,600 para niños menores de seis años. El límite de edad para el crédito también se elevó de 16 a 17 años.

Esto significa que muchas familias con niños han recibido un cheque de hasta $300 por cada uno de sus dependientes calificados. Si bien estos pagos han proporcionado un impulso muy necesario para millones de padres que trabajan, es posible que muchos no sean conscientes de que ahora recibirán la mitad del crédito tributario por hijos que iban a recibir cuando presenten sus declaraciones de impuestos sobre la renta de 2021.

En última instancia, esto podría llevar a que algunas familias reciban un reembolso menor de lo esperado, o tal vez incluso enfrentar una factura de impuestos cuando presenten sus impuestos el próximo año.

El IRS ofreció a las familias la opción de no participar, pero muchos padres siguieron recibiendo los pagos, incluso sin cumplir los criterios o el límite de ingresos, lo que generaría una deuda tributaria.

Si has tenido un aumento en los ingresos o un cambio en el estado civil para efectos de la declaración, es posible que no hayas tenido derecho a los pagos, o que no hayas tenido un monto tan alto de pagos, y termines debiendo el dinero.

Además, si tienes hijos y no has recibido los pagos, es probable que no califiques. Según Whitehouse.gov, el límite de ingresos para que las familias reciban el crédito por adelantado completo se estableció en $150,000 para una pareja o $112,500 para una familia con un solo padre.

PRÉSTAMOS FEDERALES PARA ESTUDIANTES EN 2021

Otra razón por la que podrías ver un reembolso de impuestos más pequeño podría ser a causa de los préstamos federales para estudiantes. El gobierno federal detuvo los pagos y estableció el interés de los préstamos estudiantiles federales en 0% a partir de marzo de 2020. Este beneficio se ha extendido varias veces durante la pandemia, aunque el período de aplazamiento actualmente vence el 31 de enero de 2022.

Aquellos con préstamos estudiantiles federales no pagaron ni un centavo en intereses en 2021. Esto también significa que los prestatarios que tomaron una deducción en sus impuestos por préstamos estudiantiles en el pasado no obtendrán ese beneficio este año.

Se trata de una herramienta de inscripción para el crédito tributario por hijos para personas que no presentan declaraciones de impuestos (también llamados non-filers).

El IRS indica que los prestatarios pueden deducir un máximo de $2,500 de interés que realmente pagó dentro de un año en sus impuestos federales. Sin embargo, esta deducción se elimina de forma gradual en función del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) y cómo se compara con los límites anuales para tu estado civil para efectos de la declaración.

Si eres soltero, viudo (a) calificado (a) o cabeza de familia, la eliminación gradual comienza una vez que alcanza un MAGI de $70,000 y la deducción de intereses de préstamos estudiantiles deja de estar disponible una vez que tu MAGI alcanza los $85,000. Para las parejas casadas, la eliminación gradual de la deducción comienza en $140,000 y termina por completo una vez que su MAGI alcanza los $170,000.

Además, las compensaciones de reembolso de impuestos para préstamos estudiantiles se reanudarán el 1 de febrero de 2022. Esto significa que, si estás en mora con tus préstamos estudiantiles federales, el gobierno puede retener tu reembolso para el pago de la deuda.

TU REEMBOLSO TAMBIÉN DEPENDE DE TU ESTADO CIVIL PARA EFECTOS DE DECLARACIÓN

Cuando presentas tu declaración de impuestos federales sobre la renta, una de las primeras decisiones que debes tomar es seleccionar tu estado civil para efectos de la declaración. Elegir el correcto es crucial porque afecta tu deducción estándar, tu nivel impositivo y los tipos y montos de otros créditos y deducciones impositivas que reclames.

Por ejemplo, la declaración de jefe de familia es un estado civil especial para personas solteras que mantienen un hogar para un hijo dependiente. Es ventajoso porque los contribuyentes jefes de familia pueden reclamar una deducción estándar mayor ($18,800 frente a $12,550 para contribuyentes solteros en 2021) y tramos impositivos más generosos.

Hay cinco estados de declaración de impuestos para elegir:

SOLTERO. Se aplica si no estáa casado o estáa separado legalmente el último día del año fiscal.

CASADO. Si estás casado el último día del año fiscal, tú y tu cónyuge pueden optar por presentar una declaración conjunta. Si tu cónyuge falleció durante el año fiscal, puedes optar por presentar una declaración conjunta para ese año.

CASADO QUE PRESENTA UNA DECLARACIÓN POR SEPARADO. Una pareja casada también puede optar por presentar declaraciones de impuestos por separado. Es posible que decidan presentar la solicitud por separado debido a una separación o divorcio pendiente, o simplemente porque prefieren mantener sus finanzas separadas.

JEFE DE HOGAR. En la mayoría de los casos, debe ser soltero para declararse como cabeza de familia, aunque hay algunas excepciones. Sin embargo, debes haber pagado más de la mitad del costo de mantener un hogar para ti y una persona calificada, como un hijo o un familiar dependiente.

VIUDO (A) CALIFICADO CON HIJO DEPENDIENTE. Este estado civil para efectos de la declaración puede aplicarse si tu cónyuge falleció durante los dos años fiscales anteriores y tienes un hijo dependiente.

En esta hoja informativa, el IRS te explica cómo elegir de forma adecuada tu estado civil para declarar impuestos.